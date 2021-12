Mahawa Sangaré fait de la lutte contre la polio, un engagement pour sauver les vies

Âgé de 25 ans, mariée et mère de trois enfants, la courtière qui vit à Yimbayah dans la commune de Matoto, a longtemps été opposée à la vaccination contre la polio.

Mahawa et son mari étaient influencés par des idées reçues, selon lesquelles le vaccin est un poison administré dans le but de transmettre des maladies aux enfants, voir diminuer leur fertilité. Pendant des années, le couple refuse catégoriquement de faire vacciner leurs enfants lors des visites des agents vaccinateurs dans le quartier. « Je pensais que cette vaccination était contre les enfants, c’est pour cela que je n’ai jamais accepté de faire vacciner mes deux premiers enfants. Mon mari et moi, pensions qu’ils transmettaient des maladies aux enfants, donc c’est pour cela que nous n’avons jamais accepté que nos enfants se fassent vacciner. J’étais même la première personne à être aux aguets pour intercepter les agents vaccinateurs afin qu’ils ne vaccinent pas mes enfants, sinon, ils auront des problèmes avec moi. Bien que mes voisins acceptent de faire vacciner leurs enfants, je suis restée ferme sur ma décision et je n’écoutais personne sur cette question».