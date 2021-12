Le PDG-RDA exulte après la restitution des « cases belle-vue » à la famille de Sékou Touré

A travers un décret lu à la télévision nationale vendredi soir, le Colonel Mamadi Doumbouya a restitué « les cases belle-vue » à la famille de l’ancien président, feu Ahmed Sékou Touré. Un acte salué par le PDG-RDA, le parti de Sékou Touré.

Pour le PDG-RDA, c’est une injustice de 37 ans qui a été réparée. C’est un acte symbolique et hautement historique que le colonel Doumbouya vient de poser selon Oyé Beavogui, secrétaire général par intérim : « nous estimons que le président Mamadi Doumbouya vient de marquer encore un pas de plus. C’est un acte symbolique hautement historique qui a toute sa portée. Figurez-vous après que 37 ans, cette injustice à l’égard de la famille du président Ahmed Sékou Touré est en train d’être réparée. Pour nous, c’est une question de concordance entre le dire et le faire qui caractérise en réalité le sérieux d’un homme d’Etat. »

Oyé Beavogui précise que le président de la transition avait pris l’engagement lorsqu’il s’est rendu chez la première dame Hadja Andrée Touré, à restituer les biens de la famille.

Avec ce premier pas, le parti espère que d’autres biens de la famille de l’ancien président qui ont été saisis seront aussi restitués. « il y a beaucoup de biens de la famille qui sont confisqués et ceux du parti, nous espérons qu’ils vont continuer le processus ».

Balla Yombouno