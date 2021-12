MANDIANA : lancement de la mission de supervision annuelle du projet AGRIFARM à Kinieran

Une mission de supervision annuelle des activités du projet Agriculture familiale, résilience et marchés commandités (AGRIFARM) par les différents partenaires qui sillonne actuellement à l’intérieur du pays. Dans la commune rurale de Kinieran, préfecture de Mandiana, l’équipe s’est entretenue avec les acteurs évoluant dans les activités de l’agro-foresterie, les plateformes eaux et la construction de marché.

Il était question d’écouter les différents membres des entités du projet de tirer des conclusions idoines afin d’accélérer ses activités. Après plus de deux heures d’échanges, le chef de mission s’est dit ravi du travail abattu sur le terrain. « L’ingénierie sociale a marché. Les critères d’inclusion des jeunes et femmes et des personnes vivant avec handicap dans le projet sont aussi respectés. La démarche fut grandement participative et nous pouvons dire que le projet est à un niveau satisfaisant », a confié Abdrouhame Bah.

Poursuivant, il a ajouté que quelques recommandations découleront des discussions avec les différents acteurs du projet. « Nos aurons des brainstorming puisque ce sont des experts de plusieurs axes du projet. Donc, c’est sûr que des recommandations vont être données à la fin de la mission nationale », a-t-il précisé.

Prenant la parole, le maire de la commune rurale de Kinieran a fait le point sur l’évolution du projet AGRIFARM dans la localité. « Les plateformes sont déjà mises en place, le choix de la plaine et du marché à aménager est déjà fait, les PME ont été identifiées. Cela avec l’implication effective de tous les acteurs et de la communauté », a indiqué Ibrahima Alima Koulibaly.

Les bénéficiaires, eux, ont promis d’entretenir et de veiller jalousement sur les différents actes qui seront posés dans le cadre de ce projet. « Nous sommes une zone agricole par excellence, mais nous manquons d’endroit idéal pour écouler nos produits. L’aménagement du marché et cette plaine seront des actes déclencheurs du développement. Nous nous engageons devant le gouvernement et ses partenaires que ces endroits seront bien entretenus et les raisons du projet aussi seront respectées », s’est engagé Boukary Doumbouya.

La mission dans cette commune rurale a pris fin par une visite de terrain de la plaine agricole de plus de 800 hectares qui sera mise en valeur durant le projet et le site qui abritera le nouveau marché de Kinieran. Après Kinieran, elle a continué à Norasoba pour les mêmes activités.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com