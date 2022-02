Cellou Dalein appelle ses militants à « rester sereins et à ne pas céder à la provocation »

C’est la première réaction de l’ancien premier ministre, Cellou Dalein Diallo. Et elle nous vient du service de communication de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), son parti. Il en ressort essentiellement deux choses. D’abord, pour Cellou Dalein, la libération de son domicile de ce matin n’est que provisoire. « En attendant l’issue de la procédure judiciaire au fond« , dit-il. Ensuite, l’ancien PM disant remercier ceux qui lui témoignent leur sympathie, en profite pour appeler les uns et les autres à « rester sereins et à ne pas céder à la provocation« .

Ci-dessous l’intégralité du message

J’ai pris acte de la décision du juge des référés qui s’est déclaré incompétent en dépit des arguments développés par mes avocats.

J’ai pris acte de la décision du juge des référés qui s’est déclaré incompétent en dépit des arguments développés par mes avocats.

Cette décision est un déni de justice au regard du droit positif guinéen en vigueur. Néanmoins, j’ai libéré provisoirement ma résidence en attendant l’issue de la procédure judiciaire au fond que mes avocats viennent d’engager.

Je remercie ceux et celles qui m’ont exprimé leur sympathie et leur solidarité. Je leur demande de rester sereins et de ne pas céder à la provocation.

Ledjely.com