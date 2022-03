Décédé le 26 février dernier des suites de maladie à Tunis, la capitale tunisienne, le maire de Ratoma, Issa Soumah, a rejoint sa dernière demeure ce vendredi 04 mars 2022 à Conakry. Mais avant son enterrement, plusieurs personnalités, dont Cellou Dalein Diallo, ont pris part à la cérémonie de levée du corps à l’hôpital sino-guinéen à Kipé dans la commune de Ratoma.

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a rendu hommage à son ancien ami, conseiller et personne ressource au sein du parti qu’il dirige. Cellou Dalein Diallo a déclaré garder en souvenir un être aimable au grand coeur doublé d’une générosité sans limite. « Je perds un ami, un conseiller. Il était une personne flexible, affable, c’était un homme de dialogue. Il aimait régler toujours les problèmes à l’amiable. Il s’est engagé à mes côtés dès les premières heures quand je me suis lancé dans la politique. Pendant la campagne pour les communales, je sais le rôle qu’il a joué. Il a fallu le travail acharné, méthodique de Issa Soumah pour que l’UFDG puisse remporter les 34 quartiers de la commune de Ratoma. Il a contribué de manière remarquable à l’implantation du parti dans toute la Guinée. Il a convaincu beaucoup de gens d’accepter de me rencontrer et d’autres de m’aider même financièrement. L’UFDG perd un grand cadre. C’était un homme de réconciliation, il n’a jamais opté pour la rupture. Qu’Allah le Tout Puissant l’accueil dans son paradis », a prié le leader de l’UFDG et ancien Premier ministre du général Lansana Conté.

Ibrahima Kindi Barry