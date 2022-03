RPG-arc-en-ciel : l’arrivée de Kassory Fofana décriée à la tête du Conseil exécutif provisoire

A peine choisi pour diriger le Conseil exécutif provisoire du RPG-arc-en-ciel, l’arrivée de Dr Ibrahima Kassory Fofana à la tête de cet organe commence déjà a suscité des tollés au sein du parti. Ce mercredi 9 mars 2022, des jeunes se réclamant de bureau de la jeunesse du quartier Bellevue situé dans la commune de Dixinn, s’opposent à la désignation de l’ancien premier ministre d’Alpha Condé jusque-là, « président » du parti.

En faveur d’une déclaration qu’ils ont rendue public dans la soirée, ces jeunes qualifient cet acte de « manœuvre dilatoire qui vise à sacrifier l’image et la réputation » de l’ancien chef d’Etat Alpha Condé renversé le 5 septembre dernier par l’unité d’élite de l’armée guinéenne.

« Nous constatons avec regret l’existence d’une liste des membres d’un prétendu conseil exécutif provisoire s’attribuant unilatéralement le pouvoir de gerer les affaires du parti, ce qui va inéluctablement à la rencontre des principes élémentaires du fonctionnement du parti. Nous désapprouvons cette liste et condamnons fermement sa forme irrégulièrement qui a permis son élaboration. D’ailleurs, elle n’engage que ceux qui l’ont élaboré. Nous considérons cet acte maladroit comme une manipulation orchestrée par un clan dont le seul but est de se tirer une couverture politique en cette période politico administrative que connait notre pays depuis le 5 septembre 2021. Ce prétendu conseil en plus d’être en contradiction avec les textes en vigueurs contribue à sacrifier l’image et la réputation du président du parti dont la liberté est confisquée depuis 6 mois »

affirme Saa ‘‘Premier’’ Tonguino, secrétaire général des jeunes du RPG-arc-en-ciel du quartier Bellevue.

Par ailleurs, il invite tous les cadres du RPG-arc-en-ciel encore attaché aux idéaux et principes d’Alpha Condé à se désolidariser de cette démarche.

Ibrahima Kindi