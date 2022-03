FODE OUSSOU FOFANA : « Le Colonel Doumbouya n’est pas Dieu » !

Le fossé entre la classe politique et le CNRD continu de se creuser davantage. Dans une déclaration signée par 58 formations politiques, il est reproché au CNRD : d’agir de manière unilatérale dans la conduite de la transition et des affaires publiques ; de violations répétées de la Charte de la transition ; de l’utilisation de la CRIEF comme instrument de disqualification de certains leaders et de l’indifférence du CNRD dans les crimes de sang commis ces dernières années, entre autres. Reçu dans l’émission ‘‘Mirador’’ de la radio FIM FM de ce jeudi 10 mars 2022, Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’UFDG dont le parti est membre signataire de ladite déclaration, interpelle le Colonel Mamadi Doumbouya sur la nécessité d’ouvrir un dialogue entre la junte et les partis politiques.

« Le Colonel Doumbouya est un être humain, il n’est pas Dieu. Il a besoin de conseil, il a besoin des gens autour de lui. Rien ne peut empêcher le dialogue, on peut ouvrir le dialogue, on a des élections majeures, il y a la constitution qu’il faut adopter (…). Après six mois, on n’a pas de chronogramme et on ne sait même pas où nous partons » tranche-t-il.

Ibrahima Kindi