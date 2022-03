LITTERATURE : Nankoria Lancéï Condé publie un livre sur la décentralisation et le développement local

En présence de ses proches, Nankoria Lancéï Condé, ancien Gouverneur de Faranah, Boké et N’zérékoré a présenté ce mercredi 16 mars 2022, un dont le titre est ‘’Décentralisation et développement local en République de Guinée’’. Edité par la maison L’Harmattan Guinée, le livre a donné lieu à une cérémonie de dédicace dans un complexe hôtelier de la capitale guinéenne.

Préface par l’ancien ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, général Bouréma Condé, le livre qui fait 220 pages est divisé en six chapitres. Le premier porte sur l’organisation territoriale de la République de Guinée, le deuxième met l’accent sur les aspects stratégiques de la décentralisation et du développement local et l’auteur en profite pour expliquer des sous thèmes comme la lettre politique nationale de décentralisation et du développement local, l’état civil, du fonds national de développement local, le fonds de développement local (Fodel). Quant au troisième, il traite de la décentralisation, alors que le quatrième est réservé développement local. Enfin, les cinquième et sixième chapitres traitent respectivement de la fiscalité locale et de la fonction publique locale.

Pour l’auteur, la décentralisation et le développement sont essentiels au processus de développement. D’abord parce que la décentralisation favorise la mise en œuvre d’un développement territoriale harmonisé et équilibré. Ensuite dit-il : « parce que les populations, les acteurs et autres partenaires restent prépondérants dans la mise en œuvre de la décentralisation et du développement local. Le transfert des pouvoirs de l’Etat aux collectivités locales est venu satisfaire l’aspiration des citoyens guinéens à plus de liberté et surtout à plus de possibilités de participer au processus de développement économique et politique de leur localité ».

Se prononçant, en guise de conclusion sur le processus de décentralisation, tel qu’il se met en œuvre en Guinée, il note que « malgré quelques difficultés, le processus de décentralisation évolue en République de Guinée. Plusieurs pistes accélératrices de cette évolution sont indiquées dans cet ouvrage ».

Balla Yombouno