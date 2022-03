ASSISES NATIONALES : des associations et ONGs posent des conditions

Les Assises nationales qui devraient commencer le 22 mars prochain sont-elles mal embarquées ? En tout cas, un certain nombre d’associations de victimes et d’organisations de défense des droits humains du pays dont l’OGDH, posent des conditions à leur participation au processus. En gros, deux conditions sont exigées : la communication des TDR (objectifs, missions, acteurs, activités et délais) desdites assises et l’engagement de la mise en place d’une commission de réconciliation dont la composition et le mandat seront adoptés de manière consensuelle. Il faut dire en effet que ces associations et organisations de défense des droits humains, dans une déclaration dont Ledjely.com détient une copie, font valoir leur crainte quant à la « réussite d’une réconciliation vraie et sincère à travers les Assises Nationales telle que recommandées par leurs initiateurs ». Cette crainte étant nourrie par le manque de clarté du concept des Assises Nationales et l’imprécision de ses termes de référence par ceux qui les instituent. En outre, les signataires de la déclaration ci-dessous notent que le rapport de la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale (CPRN), remis en juin 2016 au président Alpha Condé contient un canevas auquel ils souscrivent et dont ils recommandent la prise en compte. En matière de réconciliation nationale, disent-ils à ce sujet : « Tout n’est pas à refaire. Les acquis sont à consolider »

