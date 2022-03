AUDIO D’ALPHA CONDE : l’ultime recours des adversaires de Kassory Fofana

Dans la bataille qui se mène au sein du RPG-arc-en-ciel pour la succession du président Alpha Condé, les adversaires de l’ancien premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, n’ont pas encore dit leur dernier mot. Et la meilleure illustration de leur refus d’abdiquer se trouve être l’audio de l’ancien président de la République qui enflamme les réseaux sociaux depuis ce samedi 19 mars 2022. Car c’est bien dans le contexte de ces rivalités internes à l’ancien parti au pouvoir qu’il faut situer la divulgation de cet élément sonore. Même s’il n’est pas exclu que les effets aillent au-delà de ceux qui étaient recherchés.

Il faut dire en effet que cet enregistrement sonore est à la disposition de la plupart des responsables du RPG-arc-en-ciel depuis quelques semaines. « Il y a bien un enregistrement sonore du président Alpha Condé dans lequel il préconise une direction collégiale à la tête du parti », nous soufflait à propos il y a quelques jours, un jeune responsable du RPG. Qui s’empressait d’ajouter aussitôt : « Mais si on le rend public, il y a des chances que la junte durcisse les conditions de détention de l’ancien président ». L’objectif de la divulgation de l’audio est donc de mettre en doute l’argumentaire des pro-Kassory qui prétendent que ce dernier, pour se faire désigner à la tête du Conseil exécutif provisoire, a eu le quitus d’Alpha Condé. Dans un premier temps, pour ménager le leader historique du parti, on s’était gardé de rendre public l’enregistrement. Mais vu que Kassory Fofana et ceux qui le soutiennent persistent à ignorer la contestation et qu’ils rallient même de plus en plus du monde à leur cause, le camp adverse n’a pas eu trop le choix. Quitte à sacrifier Alpha Condé, il a fallu diffuser l’audio. Et pour que le document fasse tout l’effet recherché, on s’est arrangé pour que plusieurs médias le diffusent au même moment. Le matraquage devait être maximal.

Cela suffira-t-il à enlever à Kassory Fofana la légitimité dont il se prévaut ? C’est certainement trop tôt pour le savoir. Cependant, il y a un effet collatéral que la divulgation de l’enregistrement risque bien de produire. C’est la fragilisation de la junte. En effet, cet enregistrement et la vidéo, elle aussi, divulguée le vendredi, risquent de faire passer les membres du CNRD pour des menteurs. D’autant qu’on peut aisément déduire des deux documents qu’Alpha Condé est plutôt bien portant désormais et que par ailleurs, son séjour aux Emirats Arabes Unis s’apparente davantage à des vacances. Or, ce n’est pas exactement ce que disaient les autorités. D’ailleurs, à ce sujet, au sein de l’opinion publique, on en a qui commencent à trouver que le CNRD et le RPG sont plus complices qu’adversaires. Et que le coup d’Etat du 5 septembre 2021 n’aurait été qu’un moyen plus sûr de conservation du pouvoir. Des soupçons de parti pris qui pourraient davantage écorner l’image de la junte en Guinée et en dehors du pays.

Boubacar Sanso BARRY