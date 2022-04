Kassory Fofana : « Le Pr Alpha Condé a laissé un héritage imprescriptible »

Trois jours après son entérinement, par une convention extraordinaire, à la tête Conseil exécutif provisoire du RPG/Arc-en-ciel, l’ex-Premier ministre a présidé ce samedi 02 avril 2022, la reprise de l’assemblée générale hebdomadaire de l’ancien parti au pouvoir, après plus d’un an d’arrêt pour cause du Covid-19. Une occasion saisie par Ibrahima Kassory Fofana pour magnifier « l’héritage » laissé par Alpha Condé.

« Le RPG/Arc-en-ciel a montré au monde entier que le parti reste debout sur ses deux pieds. Il a démontré à la face du monde que notre champion le Pr Alpha Condé a laissé un héritage imprescriptible. Je voudrais vous rendre hommage chers camarades pour ce succès et vous exhorter à plus de solidarité, d’engagement militant pour que la vocation de notre parti qui est celle de rassembler les Guinéens puisse être mise en œuvre quelque soit le prix à payer pour que vive la Guinée, pour que notre grand parti puisse rester le parti national et le premier parti en République de Guinée », a déclaré le nouveau patron du parti fondé l’ancien « opposant historique ».

Balla Yombouno