N’ZÉRÉKORÉ : A peine lancé, le courant d’interconnexion fait des victimes

C’est une triste nouvelle pour la famille N’Diaye domiciliée au quartier Gonia dans la commune urbaine de N’Zérékoré. Dans la matinée de ce 04 avril 2022, un membre de cette famille à l’occurrence Fatoumata Condé, mère de famille, a été électrocutée, par le courant d’interconnexion, lancé le week-end dernier à N’Zérékoré.

Sous le choc, Ousmane N’Diaye, mari de la victime revient sur les derniers instants partagés avec son épouse avant sa mort. « Ce matin ma femme m’a réveillé très tôt pour prendre mon petit déjeuner comme c’est le moment de jeûne. Après avoir fini de prendre ce petit déjeuner et fait ma prière du matin, quelques temps, elle est venue déposer l’enfant à mes côtés. Ainsi, je lui ai dit tu sais c’est en ce moment je dois dormir donc va avec l’enfant. Elle m’a répondu, attends que je finisse la lessive », se souvient-il.

Plus loin, avec les larmes aux yeux, Ousmane N’Diaye explique les circonstances dans lesquelles sa femme a été électrocutée. « Quand elle a fini de faire le linge, elle est revenue prendre l’enfant. C’est quand elle est partie suspendre ses habits lavés, une de mes filles est venue me me dire que papa maman est tombée. J’ai accouru pour la prendre. Mais dès que je me suis approché, le courant m’a tapé aussi, je suis revenu pour une deuxième fois, le courant m’a toujours jeté. Entre temps, une autre fille me dit, est-ce qu’il n’y a pas le courant à la porte? Parce que c’est là-bas elle a touché avant de tomber. Aussitôt, je suis allé couper le disjoncteur. Quand je l’ai pris c’était maintenant son corps ».

Fatoumata Condé laisse derrière elle, son époux et ses trois enfants.

A noter que quelques mois avant le lancement de ce courant d’interconnexion, les autorités locales et les agents de l’EDG, avaient procédé à une campagne d’information et de sensibilisation pour la révision des installations électriques dans les concessions pour éviter les défaillances après le lancement du courant dans la préfecture de N’Zérékoré.

Niouma Lazare Kamano correspondant régional Guinée forestière pour ledjely.com