SYLI NATIONAL : Kaba Diawara, candidat au poste de sélectionneur !

Suite à l’annonce de l’appel à candidatures pour le poste de sélectionneur du Sily national, Kaba Diawara, l’entraineur qui a conduit l’équipe nationale guinéenne à la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun, vient d’annoncer sa candidature pour le même poste.

Il a fait l’annonce sur le plateau de l’émission « Talents d’Afrique », diffusé sur Canal+ dans la soirée du lundi 11 avril 2022. Kaba Diawara se dit confiant : « Je pars [ce mardi] pour aller déposer le dossier [de candidature], plaider ma cause et puis être entendu. La décision [finale] ne me revient pas, mais bien sûr, j’y vais en pleine confiance, avec plein d’espoir ».

Parmi les critères de sélection définis par la Fédération guinéenne de football, il y a entre autres : être de nationalité guinéenne, le sélectionneur doit obligatoirement résider en Guinée. Ces critères n’ébranlent guère la détermination de Kaba Diawara. « Ça fait partie des choses à faire et s’il faut le faire, je le ferai et puis ça me permettra de voir le championnat, d’être là pour les jeunes joueurs et puis essayer de comprendre un petit peu les choses qui coincent pour qu’on arrive encore à sortir plus de talents et que l’équipe nationale en profite », a-t-il signalé.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 avril 2022.

Les performances de Kaba Diawara restent, cependant, très mitigées au vu des résultats de la Guinée à la CAN Cameroun 2022, où il fut éliminer en huitième de finale par la Gambie (1-0).

N’Famoussa Siby