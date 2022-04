DELIVRANCE DE PASSEPORTS : le ministre Bachir Diallo annonce la réouverture du site de Coleah

Pour alléger la souffrance des citoyens qui rencontrent des difficultés pour l’obtention de passeports, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile annonce des nouvelles mesures prises au sein de son département. Le site d’enrôlement de Coleah sera rouvert à partir du lundi prochain, 18 avril 2022.

En effet, lors de son passage ce mercredi 13 avril au commissariat central de Nongo, Bachir Diallo a été accueilli avec des brouhahas par des citoyens citoyens qui étaient venus pour essayer de remplir les formalités pour obtenir le précieux sésame. Selon lui, la réouverture du site de Coléah va permettre de désengorger les files d’attente qui sont constatées dans les sites d’enrôlement de Matoto et de Nongo, afin de pouvoir diminuer la souffrance des citoyens. « À partir d’aujourd’hui, nous allons prendre des mesures, pour que vous ne vous retrouviez plus entassés sous ce hangar. Ça me fait mal de vous voir souffrir. A partir du lundi 18 avril, le site de Coléah sera rouvert, en plus des sites de Nongo et Matoto », a annoncé le général en retraite, avant d’assurer à ces citoyens que « chacun aura son passeport ».

Depuis la reprise des activités de délivrance de ce précieux document, indispensable pour voyager, plusieurs citoyens se plaignent non seulement de la lenteur des services, mais aussi de plusieurs formes de corruption qui gangrènent la procédure.

Aliou Nasterlin