GUINÉE : la CCIAD renforce les capacités des membres de la CCIAG

Une délégation de la Chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD) sejourne depuis ce samedi 16 avril dans la capitale guinéenne. Objectif, échanger des expériences pour le renforcement des capacités des membres de la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée (CCIAG).

Durant cinq jours, les membres de la CCIAG vont renforcer leurs capacités autour de onze modules, parmi lesquels le Module sur les chambres consulaires : mission et organisation, le Module sur la présentation du décret portant statut de la CCIAG, le Module portant commissions techniques des chambres consulaires : constitution, rôle et missions, le Module portant sur la présentation de la CCIAD : missions et organigramme, le Module sur présentation du centre de formation consulaire…

Selon Amath Benoît Gaye, conseiller du président de la CCIAD, l’initiative du renforcement des capacités des cadres de la CCIAG est partie au lendemain de l’élection du président Mamadou Baldé, qui a contacté son homologue de Dakar avec lequel il a d’excellentes relations pour lui demander avant même sa prise de fonctions de venir renforcer les capacités et des élus et des cadres de la CCIAG. « Nous espérons, au sortir de cette formation, que les cadres seront assez armés pour savoir en tant que représentants du secteur privé quels sont les voies et moyens à entreprendre pour participer au développement du pays », a-t-il précisé.

De son côté, Mamadou Baldé a salué l’organisation de cette rencontre qui permet aux deux chambres de s’adapter aux stratégies modernes de management dans un contexte où la concurrence impose l’optimisation de tous les outils de gestion. « Le partage de vos expériences contribuera à la promotion de nos deux chambres respectives. Les défis à relever par la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée sont considérables. En prenant l’initiative de contribuer au renforcement des capacités de nos membres, la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar contribue directement au développement des affaires dans notre pays. Ce soutien que vous apportez à notre institution naissante contribue également au renforcement de la collaboration entre nos deux chambres, et donc, à la relation entre nos deux pays frères », a indiqué le nouveau président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée.

Balla Yombouno