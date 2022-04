STADE DE NONGO : qui se cache derrière les contre-vérités du pseudo « Yvon Le Roux »?

Dans un article intitulé « Guinée : Vers La Déprivatisation Du Stade Général Lansana Conté », paru sur conakrysports.com, un journaliste, se cachant derrière le pseudo « Yvon LEROUX » nom d’un ancien footballeur international français, se livre à des contre-vérités, spéculations et manipulations sur la forme et le contenu du Contrat de bail régulièrement signé entre l’Etat Guinéen et le Groupe Business Marketing (GBM) ainsi que sur la réalité du Stade Général Lansana Conté.

Le Groupe Business Marketing (GBM) dénonce fermement cet article signé par le pseudo « Yvon LEROUX « , qui en réalité est un Guinéen vivant au Sénégal, ses commanditaires et tous ceux qui versent dans cette campagne d’intoxication de l’opinion par le mensonge, la falsification et les montages d’images pour nuire à son image et à sa bonne réputation nationale et internationale.

Le Groupe Business Marketing (GBM) se réserve, par tous moyens légaux, le droit de défendre et préserver sa crédibilité.

Le Groupe Business Marketing (GBM) rappelle que loin de tout mercantilisme, c’est par patriotisme, amour pour le Sport et la Jeunesse, que son PDG, Monsieur Mamadou Antonio Souaré a accepté en 2016 de signer avec l’Etat Guinéen un Contrat de bail pour rendre opérationnel le Stade de Nongo laissé pour compte depuis la fin des travaux en 2009. Monsieur Siaka Barry, alors ministre des Sports l’avait publiquement et clairement signifié en reconnaissant dans son discours ce qui suit : «L’Etat met toujours en avant l’intérêt supérieur au détriment de celui d’un individu. Dans tous les Etats au monde, le secteur public peut se tourner vers le secteur privé, si l’Etat éprouve des difficultés financières. Monsieur Antonio Souaré va nous aider à finaliser les travaux du stade, ils vont le gérer pour amortir ce qu’ils ont investi dedans et après ils vont nous le restituer, c’est normal. C’est ce qu’on appel partenariat public privée (PPP)» Depuis, le Groupe a consacré d’importants investissements chiffrés à des millions de dollars US pour que ce Stade soit ce qu’il est aujourd’hui .Ils ont permis l’homologation et la reconnaissance du Stade Général Lansana Conté pour abriter les matchs FIFA des éliminatoires Coupe du monde Qatar 2022 et de la CAF pour les matchs des compétitions interclubs.

Le Groupe Business Marketing rassure l’opinion que les lourds investissements déjà consentis se poursuivront tout au long de la durée du Contrat sous la direction du Groupe Business Marketing et de l’administration placée au Stade Général Lansana Conté de Nongo en étroite collaboration avec l’Etat Guinéen.

Le Groupe Business Marketing rappelle que ses portes restent grandement ouvertes à toute personne désireuse de s’informer objectivement.

Conakry, le 14 avril 2022

Le Groupe Business Marketing