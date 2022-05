SANOYAH-KM36/AID EL-FITR : l’invite de l’iman Elhadj Naby Camara aux fidèles musulmans

A l’instar de leurs coreligionnaires, les fidèles musulmans du district de Sanoyah-KM36, relevant de la commune rurale de Maneah dans la préfecture de Coyah, ont célèbré ce lundi 02 mai 2022, la fête de l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan. Comme par le passé, c’est au terrain de football feu Mamadou Sylla que la grande prière a eu lieu, sous une forte pluie.

C’est le premier imam de la mosquée de Sanoyah-KM36, Elhadj Naby Camara, qui a conduit la prière.

Dans son sermon, il a invité les fidèles musulmans à garder les bénédictions du mois saint de Ramadan. « Nous avons eu à faire beaucoup de prières et bénédictions, nous avons implorer le Bon Dieu pour pardonner nos péchés, alors ne les détruisons pas après ce mois de Ramadan », a-t-il lancé, invitant à continuer « sur le même élan ». Car, a ajouté le chef religieux, « nous avons beaucoup de choses à faire dans l’avenir ».

Poursuivant, il a appelé les fidèles musulmans à souhaiter du bien à tous les Guinéens, sans distinction de religion. « L’islam a besoin de l’amour du prochain, qu’on s’aime entre nous, cultivons la paix et évitons l’ethnocentrisme. Un fidèle musulman est celui là qui aime et respecte son prochain, lui prouve qu’ils sont tous égaux. Dans l’islam, nous devons être unis et indivisibles, nous devons nous conseiller afin d’emprunter le bon chemin, un chemin pour le développement du pays et la réussite de toutes les filles et tous les fils de Guinée. Évitons toute pratique qui contribue à la destruction de notre pays. Enterrons l’ethnocentrisme… », lancé Elhadj Naby Camara.

Balla Yombouno