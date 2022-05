GRAND CONAKRY : des patrouilles diurnes et nocturnes initiées par les autorités de la police

Dans une sortie faite hier mardi, le directeur général de la police nationale annoncé l’organisation de patrouilles de jour et de nuit à Conakry, Dubréka et Coyah. L’objectif est de sécuriser ces zones en proie, selon lui, à des attaques à main armée récurrentes.

Ces patrouilles diurnes et nocturnes vont mobiliser 452 officiers et sous-officiers. « Dans le cadre de son ambitieux plan opérationnel visant la sécurisation des cinq communes de la capitale et le grand Conakry, c’est-à-dire Coyah et Dubréka, la direction générale de la police nationale porte à la connaissance de la population que des patrouilles diurnes et nocturnes sont déclenchées depuis le 25 avril dans les huit zones opérationnelles ciblées. Au cours de ces patrouilles, 452 officiers, sous-officiers, agents de police et 61 véhicules seront déployés sur le terrain par jour avec une forte concentration dans les zones criminogènes », a déclaré Abdoulaye Sampil, directeur général de la police.

Le DG de la police n’a cependant pas circonscrit ce dispositif dans le temps. Ainsi, si la mobilisation semble avoir commencé le 25 avril, on ne sait pas quand est-ce qu’elle pourra prendre fin.

Élisabeth Zézé Guilavogui