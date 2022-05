Fièvre Lassa en Guinée : un deuxième cas enregistré

Un deuxième cas positif à la fièvre hémorragique Lassa a été confirmé par les autorités sanitaires dans le pays. L’annonce a été faite mardi soir à la télévision nationale.

Ce deuxième cas a été détecté en Guinée forestière précisément à Tékrou dans la préfecture de Guéckédou. Il intervient deux semaines après le premier cas de fièvre Lassa qui concernait une jeune dame de Kassadou, testée positive. Ainsi, deux cent cinquante et un (251) contacts sont déjà identifiés et seront suivis pendant vingt et un (21) jours selon les autorités sanitaires.

« Le patient se trouve actuellement hospitalisé et isolé au centre de traitement épidémiologique de Guéckédou. Il y a les équipes d’investigation qui sont allées à Tékrou pour établir l’itinéraire du patient et identifier les contacts. A ce jour, le patient va bien. Nous avons en tout deux patients confirmés de la fièvre Lassa hospitalisés au CETEPI de Gueckedou. Tous les deux vont bien », a déclaré Fodé Amara Traoré, tout en invitant les populations à accepter de collaborer avec les équipes de riposte et à ne pas céder à la panique.

Élisabeth Zézé Guilavogui