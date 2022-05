KANKAN : une fille de 16 ans meurt dans des conditions non élucidées

Le drame est survenu hier mardi aux environs de 20 heures au quartier de Sogbè. Une fille d’environ seize ans et élève a trouvé la mort après “un malentendu avec un jeune qui lui aurait fait des avances”.

La victime s’appelait Fatoumata Mara. Elle aurait eu une altercation avec un jeune qui lui faisait des avances. Revenant sur les circonstances du drame, Mariame Diakité, la sœur de la défunte explique :<< C’est ici à la maison qu’un enfant est venu m’alerter que ma jeune sœur est tombée après une dispute avec un jeune. Je suis sortie en courant. J’ai rencontré des jeunes venus porter secours à ma sœur. Comme elle ne bougeait guère, on a versé de l’eau sur elle mais en vain. On a utilisé quelques décoction sans succès là aussi. Entretemps, un liquide blanchâtre mélangé du sang coulait de sa bouche et ses narines et nous l’avons envoyé à l’hôpital régional de Kankan mais, c’était sans compter sur la volonté de Dieu >>.

Docteur Yaraboye Koivogui, médecin chef des services de urgences précise qu’il a reçu la fille déjà morte:<< C’est un dépôt de corps qu’on a reçu aux environs de 21 heures. On a trouvé aucune lésion ni de signe de viol. D’ailleurs, on a appuyé par l’équipe de la maternité mais aucun signe de viol. Seuls des salives blanchâtres et du sang coulaient de sa bouche et de ses narines >>.

Aux dernières nouvelles, le mis en cause qui habite au est détenu dans les locaux de la brigade de recherches de Kankan.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com