Mafanco : Yama et Maya font des aveux sur leurs dérapages en ligne

Au Tribunal de première instance de Mafanco, ce lundi 20 avril 2026, les débats se poursuivent dans l’affaire opposant l’artiste Yama Séga à la communicante Maya la Solution. À la barre, les deux femmes ont reconnu des dérapages verbaux, sur fond de tensions alimentées par les réseaux sociaux.

Dès son passage devant le juge, Yama Séga a tenté de justifier son attitude, évoquant une réaction émotionnelle face à ce qu’elle considère comme une trahison.

« Je suis l’artiste la plus attaquée sur les réseaux, mais je partage juste en faisant des blagues. D’ailleurs, tout le monde me connaît pour ça. Mais dans son cas, je me suis sentie trahie, humiliée, sachant qu’on a passé beaucoup de choses ensemble. C’est tout ce qui m’a poussée à répliquer. Je sais que ce n’est pas honorable… Ma famille est dépassée par mes propos. J’ai même du mal à échanger avec eux, ils sont sous le choc », a-t-elle déclaré.

Interrogée par la défense sur le fait de s’être sentie visée sans être citée nommément, elle précise : « Je sais que c’est de moi qu’elle parle parce que c’est mon amie. On a passé beaucoup de choses ensemble. Même quand elle ne cite pas mon nom, je sais qu’elle parle de moi ».

Visiblement affectée, elle conclut : « Je regrette vraiment beaucoup cette situation. Mon regret est vraiment sincère et j’aimerais que notre amitié continue ».

Dans un ton empreint de regrets, elle poursuit : « Le substitut du procureur, je regrette pour beaucoup de raisons. Je sais que je dois être exemplaire, donc c’est pourquoi je regrette tout ce que j’ai fait. Je sais que ça va me rattraper un jour et j’ai un fils de 11 ans qui doit être sur les réseaux dans quelques années et je n’aimerais pas qu’il tombe sur ce genre de propos venant de moi ».

Après cette intervention, Maya la Solution a été appelée à la barre pour livrer sa version des faits. La communicante du GMD a reconnu les faits qui lui sont reprochés avant de revenir sur l’origine du conflit.

« Je faisais un live sur TikTok pour dire à mes abonnés que j’étais en Turquie pour les achats. C’est ainsi que certains de mes abonnés m’ont attaquée pour dire que je suis partie là-bas pour faire une chirurgie esthétique. Donc, j’ai répondu à ces abonnés que moi, je ne fais pas ça parce que je connais les conséquences de ça. Directement, elle s’est sentie visée et a commencé à me lancer des piques sur sa page Facebook, ce qui m’a également mise hors de moi. Je me suis dit, comme elle ne m’a pas contactée pour savoir si je m’adressais réellement à elle, à mon tour je ne vais pas l’appeler. Du coup, j’ai répliqué en faisant un direct de 30 minutes sur ma page, en lui lançant des piques pour l’énerver », a-t-elle expliqué.

Soumise aux questions du juge, du procureur et de la défense, elle admet le caractère infondé de ses propos : « Les propos que j’ai tenus n’étaient pas vrais, c’était sous l’effet de la colère… c’était juste une manière de l’énerver »

Interrogée sur certaines accusations graves, elle répond sans détour : « Non, ce n’est pas vrai ».

Relancée par le procureur Kanfory Bangoura sur le caractère diffamatoire de ses propos, elle reconnaît : « Oui, c’était dans le but de l’énerver ».

Face aux conséquences de ses déclarations, elle exprime ses regrets : « Oui, je regrette vraiment ».

Avant d’admettre son ignorance de la loi en la matière : « Non, je ne savais pas ».

Elle rappelle également avoir présenté des excuses publiques :

« Non… Dans ma vidéo diffusée sur ma page, j’ai demandé pardon à toute la population guinéenne, aux autorités et à la communauté… », dit-elle.

À la demande du substitut du procureur, elle s’engage à retirer les contenus incriminés : « Oui, je m’engage ».

À l’issue de cette audience, les deux protagonistes ont reconnu avoir tenu des propos mensongers et diffamatoires.

Pour le moment, la cour a engagé la phase des réquisitions.

Aminata Camara