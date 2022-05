TRANSITION : Kéamou Bogola accuse l’UFDG, l’UFR et le RPG de vouloir coaliser contre la junte

Invité de l’émission Mirador de FIM FM, ce mercredi 04 mai 2022, Keamou Bogola Haba, ex-membre de l’ANAD qui a soutenu la candidature de Cellou Dalein Diallo à la présidentielle d’octobre 2020, a accusé les principaux partis politiques de vouloir coaliser pour faire reculer la junte qui a renversé Alpha Condé en septembre dernier.

Pour l’ancien président de l’UGDD qui promeut le Front National pour la défense de la transition (FNDT), les politiques pensent à coaliser pour faire reculer les militaires. « Je pense que nos frères veulent coaliser, comme le 28 septembre 2009. C’est, ça la réalité. Le 28 septembre, rappelez-vous que c’est l’UFR, l’UFDG et le RPG qui ont coalisé contre les militaires. Comme cette recette a marché pour faire reculer l’armée, alors ils veulent utiliser la même recette, parce que tout simplement on veut s’opposer aux réformes engagées. Les militaires n’ont pas de parti. Forcément, ils seront sous la pression politique comme Dadis l’a été et ils vont organiser une manifestation ici. Il y aura 3, 4, 5 morts… et puis Doumbouya ne parlera plus de réformes. Il va essayer de justifier cela », a-t-il prédit.

Elisabeth Zézé Guilavogui