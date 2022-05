FONIKÉ MENGUÉ : « Le FNDC ne peut pas s’associer avec le RPG »

Dans un communiqué, le FNDC vient d’annoncer avoir entamé des consultations auprès de plusieurs acteurs sociopolitiques de la nation pour la reconstitution des forces vives guinéennes, en prélude à la reprise des manifestations annoncées.

Invité ce mercredi 18 mai 2022 de nos confrères de Djoma FM, Oumar Sylla « Foniké Mengué » a précisé que ces consultations ne concernent pas le RPG/Arc-en-ciel, l’ancienne mouvance présidentielle sous le régime d’Alpha Condé. Ceci dit, le FNDC exclut toute manifestation, en association avec l’ancien parti au pouvoir.

Le coordinateur du FNDC a tenu à informer que ces consultations avec ces nombreux acteurs majeurs et des structures de cette transition, dont l’objectif serait pour le retour rapide à l’ordre constitutionnel, ont commencé depuis plusieurs mois. Il a annoncé par la même occasion que dans les semaines à venir, l’opinion publique sera informée du lancement officiel d’un cadre des forces vives de Guinée.

Mais d’ores et déjà, il précise que le RPG/Arc-en-ciel ne fera pas partie de ce cadre. « Le RPG n’a pas été consulté. Pour nous, au niveau du FNDC, on ne peut s’associer avec le RPG dans quoi que ce soit », a déclaré fermement le premier responsable du mouvement anti-troisième mandat.

Pour lui, les raisons de cette décision sont simples : « Si on s’est retrouvés aujourd’hui dans cette transition, c’est la faute du RPG, y compris son président et tous les membres de l’ancien gouvernement. Si on a plus de 99 morts, des fausses communes à N’Zérékoré, nous, on a été en prison, Roger Bamba et d’autres personnes ne sont plus avec nous, c’est à cause de ce RPG. Notre combat, c’était vraiment contre ses agissements. Donc, aujourd’hui, on n’est pas prêt à nous associer avec le RPG ».

Aliou Nasterlin