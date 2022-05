Les bruits autour de sa gestion ont finalement emporté Michel Béimy, le directeur général de la Société guinéenne de palmiers à huile et d’hévéa (SOGUIPAH). En effet, dans décret rendu public ce mercredi soir via la télévision nationale, le président de la Transition l’a limogé pour des « faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écritures publiques et complicité, pendant par devant la Cour de répression des infractions économiques et financières ».

Pour autant, ces dernières semaines, sentant l’étau se resserrer autour de lui, Michel Béimy avait essayé un ultime compromis avec notamment les employés de la société, avec lesquels il était en conflit. C’est ainsi qu’il avait annulé le licenciement des 18 travailleurs condamnés par le tribunal de première instance de N’zérékoré. Sauf que le mal allait bien au-delà de cette crise sociale.

En effet, il est reproché au désormais ex-directeur général de la SOGUIPAH une gestion peu orthodoxe de cette société. En guise d’illustration, les médias ont récemment évoqué des sorties d’argent n’ayant pas toujours été justifiées. Il s’agit notamment de ces sorties enregistrées respectivement les 27, 28 et 29 octobre 2021, pour des montants respectifs de 112.500 €, 35.000 € et 75.000 €. Des montants dont la justification n’est pas encore établie qui ont amené la Direction centrale des investigations judiciaires (DCIJ) à entendre Michel Béimy.

Ledjely.com