EDUCATION : Guillaume Hawing interdit l’internat dans les écoles

C’est une pratique qui, ces dernières années, avait fini par faire littéralement partie du dispositif de préparation des examens scolaires de fin d’année. Le phénomène d’internat qui consiste à réunir les élèves en un lieu, de jour et de nuit, sous prétexte de la révision des cours. Sauf que ces réunions ont toujours été ponctuées de soupçons de débauche et de relations incestueuses entre apprenants et encadreurs. Dans un contexte de régression généralisée des principaux moraux au sein de la société, les parents des filles en particulier y ont toujours vu un moyen déguisé que des enseignants dépravés mettaient à profit pour accéder à des élèves qu’ils désiraient. Les filles étant particulièrement rendues vulnérables par le désir qu’elles ont de réussir à leurs examens. Eh bien, le nouveau ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation décide d’y mettre un terme.

Dans une note circulaire adressée aux inspecteurs régionaux de l’éducation, directeurs préfectoraux et communaux de l’éducation et chefs d’établissements, Guillaume Hawing ne fait pas dans la nuance. Il interdit tout simplement l’internat dans toutes les écoles publiques et privée du pays. Désignant le phénomène comme une « pratique douteuse (et) peu honorable qui nous éloigne de la déontologie et du sacerdoce de l’école guinéenne dont la mission est de former et d’éduquer », le ministre invite les responsables d’établissements d’enseignement public et privé à la « proscrire » des écoles.

Ses instructions seront-elles suivies ? C’est la question qui demeure désormais posée. Et les jours prochains devraient nous en apporter la réponse.

Balla Yombouno