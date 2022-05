CNT : vers la rédaction d’une nouvelle Constitution en Guinée

Le Conseil national de la transition (CNT) a 100 jours depuis sa mise en place ! Ce mercredi 25 mai 2022, à travers une journée portes ouvertes, le président de l’institution a mis l’occasion à profit pour faire le bilan et annoncer les perspectives.

Dr Dansa Kourouma s’est réjoui tout d’abord des réalisations de son institution dont entre autres l’adoption de la durée de la transition.

Parlant des perspectives du Conseil national de la transition, il a indiqué que « de fructueuses négociations entre la République populaire de Chine et la République de Guinée ouvre les nouvelles espérances pour le démarrage effectif de la construction du siège du parlement guinéen sur une superficie de 3,2 hectares sur le site directionnel de Koloma. A ce jour, toutes obligations qui tiennent au CNT sont à grande majorité accomplies ».

Dans le cadre de la mise œuvre du chronogramme de la transition, le président du CNT a souligné que son institution « a entamé un processus de planification stratégique qui sera assorti d’un plan d’actions opérationnel par commission ».

Dans ce même ordre d’idée, a expliqué Dr Dansa Kourouma, « le CNT a déjà saisi le Premier ministre, chef du gouvernement afin de présenter aux conseillers nationaux la feuille de route du gouvernement de la transition pour le suivi de l’action gouvernementale ».

Parlant toujours des perspectives de son institution, le président de l’organe législatif de la transition a déclaré que « le CNT se prépare à recevoir le gouvernement pour la tenue très prochaine du débat d’orientation budgétaire avant l’examen et l’adoption de la loi de finance rectificatif ».

Dans son allocution, Dr Dansa Kourouma a également indiqué qu’une nouvelle constitution sera écrite dans les jours qui viennent. « À la lumière de la recommandation des missions de conseillers nationaux et des contributions adressées au CNT par des citoyens, l’institution amorcera l’écriture de la nouvelle constitution dans les prochaines semaine. Pour conférer à ce processus la transparence et la crédibilité qu’il requiert, le CNT poursuivra les échanges avec les composantes sociopolitiques de la nation y compris les personnes ressources, les institutions sœurs de la sous-région et du continent afin de mobiliser les expériences et les bonnes pratiques les plus adaptées à la transition guinéenne », a-t-il précisé.

N’Famoussa Siby