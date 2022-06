Dansa Kourouma sur la démission de son directeur de cabinet : ” la vérité a beaucoup d’ennemis”

Quelques heures après la démission de son directeur de cabinet qui a justifié son départ par le comportement « désagréable et agressif » de Dr Dansa Kourouma à son égard, le président CNT es sorti du silence pour répondre à Mamady Kouyaté. Ce dernier l’accuse de l’avoir traité notamment d’indigne.

Ce samedi 04 juin en marge d’une conférence débat à l’université Amadou Dieng de Bentourayah, Dr Dansa Kourouma a été interpellé sur la démission de Mamady Kouyaté. Pour lui : ” c’est un processus normal de la vie. Et la roue commence à tourner. Vous avez vu un président du CNT aujourd’hui, plus en forme qu’hier, parce que dans la vie, seule la conscience est importante. Nous devons être en harmonie avec notre conscience. Et dans la vie, l’humanisme rime avec l’hypocrisie. Nous devons travailler de telle sorte que nos actes soient reconnus dans l’avenir, parce que pour réformer un pays, vous devez être accroché à la vérité. Et la vérité, elle fait mal, la vérité ne fait pas l’unanimité, et la vérité a beaucoup d’ennemis. Donc, une fois encore, le CNT continue son parcours normal avec tous ses 15 membres du cabinet et tous les conseillers nationaux, dans un processus de refondation qui doit réussir vaille que vaille, parce qu’elle doit être la dernière », a dit le président du Conseil national de la transition.”



Balla Yombouno