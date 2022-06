Egypte-Guinée : Nous voulons avoir le meilleur résultat possible ( Kaba Diawara)

Le Syli National de Guinée entame ce dimanche 5 juin les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 face à l’Egypte de Mohamed Salah. Après une campagne peu honorable au Cameroun, Naby Keita et ses coéquipiers veulent prendre leur revanche en Côte d’Ivoire mais pour y arriver il faut d’abord valider son billet en terminant soit premier ou deuxième du groupe D.

Affronter le vice-champion d’Afrique qui a dans ses rangs l’un des meilleurs joueurs du monde n’est pas facile mais Kaba Diawara et ses hommes sont au Caire pour chercher un bon résultat. C’est en substance ce qu’il a déclaré samedi soir en conférence d’avant match. « On a beaucoup d’ambitions, l’objectif, c’est bien sûr de se qualifier. Donc on va essayer de faire un grand match, on va essayer de faire le meilleur résultat possible », dira Kaba Diawara.

Naby Keita, capitaine du Syli National, est bien placé pour savoir qu’il s’agit d’un match difficile d’autant plus qu’il en club avec Mohamed Salah, l’attaquant de l’Egypte. « C’est un match important pour l’équipe et surtout pour moi parce que je joue contre un ami. Je ferai tout avec mes coéquipiers pour bien aborder ce match ».

A noter que le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 19 heures ( temps universel).

TMBB,ledjely.com