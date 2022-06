EXAMEN D’ENTRÉE EN 7E ANNÉE : “Cette année, les notes seront affichées…”, annonce Guillaume Hawing

Les épreuves du Certificat d’études élémentaires (CEE) ont pris fin, ce mercredi 08 juin 2022, sur toute l’étendue du territoire national. Cette année, les notes seront affichées afin que les parents et élèves puissent y accéder.

L’annonce a été faite par le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing, sur la page Facebook de son département.

En visite dans les centres de conditionnement et de correction des copies de Labé, le ministre a déclaré : “Prenez tout votre temps pour bien corriger les copies. C’est une étape cruciale de l’évaluation des candidats, car c’est par elle, que seront distingués les bons élèves des mauvais. Cette année, surtout , toutes le notes seront affichées sur notre plateforme et chaque parent d’élèves aura la possibilité d’y accéder et de revendiquer si nécessaire ».

Par ailleurs, il a précisé aussi qu’une fois sorties des centres d’examen, les copies des candidats sont directement acheminées vers les centres de conditionnement et de correction.

Cette dernière est l’une des plus importantes étapes du processus, de même que la surveillance et la saisie des notes. “Si une de ces étapes montre des insuffisances, vous aurez fait du tort aux candidats », a affirmé Guillaume Hawing.

Il invite donc les correcteurs à travailler sans précipitation et dans la plus grande concentration afin que la note portée sur la copie reflète le niveau de l’élève. “Cette année ne sont correcteurs au CEE que les enseignants de 6e année en situation de classe. C’est l’un des critères de choix des correcteurs et il en est de même pour les deux autres examens nationaux. Prenez tout votre temps et faites du bon travail car les parents auront la possibilité de revendiquer les notes de leurs enfants et si un parent a raison, le correcteur devra s’expliquer », a prévenu le ministre.