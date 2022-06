URGENT : le FNDC annonce une manifestation dans le Grand Conakry, le 23 juin

Il avait annoncé qu’il ne se soumettrait point à l’interdiction de manifestation édictée par les autorités le 13 mai et réitérée plus récemment encore. Eh bien, le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) n’entend pas s’en tenir qu’à l’annonce. En tout cas le mouvement anti-troisième mandat appelle à une manifestation dite “pacifique et citoyenne” dans le Grand Conakry (comprenant Conakry et les villes de Coyah et Dubréka), le jeudi 23 juin prochain. Au titre des revendications justificatives de cet appel à manifestation, la déclaration du mouvement évoque entre autres, l’ouverture d’un cadre de dialogue entre le CNRD et les acteurs sociopolitiques, la fixation d’un délai raisonnable et consensuel de la Transition ou encore l’ouverture du procès sur les crimes de sang.

