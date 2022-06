DUBREKA : un acteur majeur de la fraude au BEPC mis aux arrêts

Les dispositifs draconiens mis en place par les autorités pour limiter la fraude autour des examens scolaires qui ont depuis quelques semaines ne semblent pas avoir dissuader certains. Mais du côté du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, on ne s’avoue pas vaincu non plus. Ainsi, la traque des groupuscules dits nuisibles au bon déroulement des examens en Guinée, se poursuit en particulier depuis le début du BEPC. Et justement, au compte de cette traque, le ministère annonce l’arrestation d’un acteur majeur de la fraude notamment du côté de Dubréka.

L’annonce a été faite hier mardi et elle est relative à l’arrestation de celui qu’on qualifie de « cerveau du réseau de traitement des sujets sur Wathsapp aux alentours des centres d’examen de Dubreka ». Kaman Camara, c’est son nom. Il a été présenté comme étant le Directeur des études du Groupe scolaire Famak de Dubréka, mais dispense de cours de maths, physique et chimie au Groupe solaire Hadja Haby Diakité.

A en croire le ministère, « la stratégie du réseau (de Kaman) est de retirer 300 à 400 000 GNF des mains des élèves candidats, qu’il intègre dans le groupe. Ensuite, on s’efforce de parvenir aux membres dudit groupe les traités des différents sujets via le téléphone ». Et si cette première stratégie ne fonctionne pas, les concepteurs du dispositif « optent pour la corruption des surveillants et délégués des centres ».

Le ministère de l’Enseignement pré-universitaire annonce que Kaman Camara sera déféré ce mercredi 15 juin devant les juridictions compétentes.

Balla Yombouno