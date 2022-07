SAIKOU YAYA BARRY : « Alpha Condé a fait des manœuvres pour aider Lansana Kouyaté à être Premier ministre »

S’agit-il d’une attaque politique ou d’une véritable révélation ? À vous d’en juger ! En effet, le secrétaire exécutif du parti de l’Union des forces républicaines (UFR) a exhumé l’une des causes qui aurait amené le limogeage de Lansana Kouyaté du poste de Premier ministre, sous le régime de Lansana Conté en 2008. Il a aussi fait des révélations sur la relation non connue entre Alpha Condé président et le leader du Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN).

Ce lundi 11 juillet 2022, dans « On refait le monde », une émission diffusée sur les antennes de la radio Djoma Médias, Saikou Yaya Barry a indiqué que si Lansana Kouyaté, à l’époque Premier ministre a été limogé de son poste, c’est parce que ce dernier, « voyant la maladie de Lansana Conté », voulait sa succession au pouvoir. « D’ailleurs c’est le point focal du divorce entre Lansana Kouyaté et Alpha Condé. Ça vient de là », a confié cet ancien député.

Poursuivant, ce cadre de l’UFR a ensuite expliqué comment l’ex-président Alpha Condé, à l’époque principal opposant du régime de Lansana Conté, aurait fait pour que Lansana Kouyaté puisse être nommé Premier ministre. « Alpha Condé a fait des manœuvres pour aider Lansana Kouyaté à être Premier ministre à l’époque. Ils étaient même arrivés à lancer des rumeurs comme quoi ? Sidya Touré est devenu Premier ministre et toute la ville s’est levée à l’époque. Pourquoi ? Parce que ça a égratigné l’orgueil de Lansana Conté comme quoi c’est Sidya Touré qui manœuvrait à la base. Tout ça, c’était dans l’esprit de disqualifier quelqu’un pour l’arrivée de Lansana Kouyaté. Une fois arrivé, Lansana Kouyaté a voulu faire la politique sur nous et montrer qu’il était le plus fort. Si Alpha n’a jamais voulu approcher Lansana Kouyaté, ça vient de la Primature », a révélé Saikou Yaya Barry.

Aliou Nasta