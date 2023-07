Procès du 28 sept : l’avocat de Marcel se retire

C’est la première conséquence du rebondissement en perspective dans le procès des auteurs et commanditaires des massacres du stade du 28 septembre. A la reprise du procès, ce lundi 10 juillet, l’avocat d’un des accusés en la personne de Marcel Guilavogui, a annoncé son retrait du procès du 28 septembre. Me David Béavogui motivant cette décision par la volonté de son client de donner une version différente à celle qu’il avait déjà livrée.

« Je confirme l’information, le capitaine Marcel vient de recevoir ma lettre de déport, le tribunal ainsi que les confrères également. J’ai aussi déposé le courrier au niveau du conseil de l’ordre », a admis l’avocat de Marcel. Justifiant sa décision, il poursuit : « On ne peut pas être pour la thèse et l’antithèse. L’avocat, c’est la constance. Le client peut trébucher, le client peut tâtonner, mais il n’est pas permis à l’avocat de tâtonner. J’ai estimé que la version que mon client Marcel m’a donnée depuis que je suis arrivé dans ce dossier, le 28 septembre 2022, est contraire à ce qu’il entend dire à l’audience. Donc, en pareille situation, nous ne pouvons pas défendre le pour et le contre. J’ai décidé de prendre du recul et de me déporter ».

Aminata Camara