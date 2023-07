Le Consortium SMB-Winning au cœur de l’avenir minier du continent africain à l’occasion de sa participation à l’événement Mining on Top Africa (MOTA)

Conakry, le 10 juillet 2023 — Le Consortium SMB-Winning, opérateur minier de référence et premier producteur de bauxite de Guinée, participe à la 6ème édition de Mining On Top Africa (MOTA), qui se déroule les 12 et 13 juillet 2023 à Paris. Le Consortium sera représenté par Ismaël Diakité, Haut-représentant du Consortium SMB-Winning, Frédéric Bouzigues, Directeur général de la Société Minière de Boké (SMB) ainsi que par Yan Kaidi, Directeur du développement durable de Winning Consortium Simandou (WCS).

Le MOTA a pour objectif principal de favoriser les investissements dans le secteur minier africain et de promouvoir le développement économique durable de l’Afrique à travers l’exploitation responsable de ses ressources naturelles. L’événement, dont le thème porte sur “La mine de demain”, alterne conférences et débats entre des décideurs clés de l’industrie minière en Afrique. Le temps de deux journées, les échanges entre dirigeants du secteur privé, représentants institutionnels et experts du secteur seront consacrés à la transition énergétique des activités minières, la réforme du secteur minier, la gouvernance responsable, ainsi que les opportunités et les défis liés à l’exploitation des ressources minières en Afrique.

Le Consortium SMB-Winning, véritable catalyseur de développement pour la Guinée et important levier d’emplois pour les jeunes Guinéens, soutient un secteur minier responsable et durable en améliorant ses pratiques ESG. L’intégration des dimensions environnementales, sociales ainsi que d’une gouvernance responsable visent à atteindre ces objectifs : l’adoption d’énergies renouvelables dans le mix énergétique des mines, l’optimisation de l’utilisation de l’eau, la mise en place d’outils de mesure de ses émissions ou encore le lancement de projets de compensation carbone vont dans ce sens. Ainsi, le Consortium SMB-Winning veille à s’adapter aux évolutions technologiques tout en étant attentif au respect de la biodiversité et du bien-être des communautés locales. C’est la raison pour laquelle le Consortium participe au MOTA

Durant l’évènement, Ismaël Diakité, Haut-représentant du Consortium participera à deux panels. Le premier est consacré à l’ESG et à la façon dont l’innovation peut permettre d’améliorer ces pratiques. Le second panel consistera en un “pleins feux” sur la République de Guinée. Ismaël Diakité sera invité à débattre avec Aboubacar Kagbè Toure, Directeur général de la SOGUIPAMI ; avec Salimatou Diallo, Directrice générale & associée fondatrice d’ADNA ; avec le Pr. Mory Kourouma, Directeur de l’Institut supérieur des Mines et de la Géologie et du Centre émergent mines, environnement et société (ISMGB CEMS) Guinée ; ainsi qu’avec Bachir Camara, Secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie de la République de Guinée.

À propos du Consortium SMB-Winning

Fondé en 2014, le Consortium SMB-Winning réunit quatre partenaires internationaux dans les domaines de l’exploitation, de la production et du transport de la bauxite : Winning Shipping Ltd de Singapour, une compagnie maritime asiatique de premier plan ; UMS, une société de transport et de logistique présente en Guinée depuis plus de 20 ans ; Shandong Weiqiao, une importante société chinoise d’aluminium comptant 160 000 employés et réalisant un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards de dollars ; et le Groupement portuaire de Yantai. La République de Guinée, partenaire du projet, est actionnaire à hauteur de 10% de la Société Minière de Boké. Depuis sa création, SMB-Winning a investi plus d’un milliard de dollars dans ses activités minières dans la région de Boké. Le consortium, qui emploie directement plus de 9 000 personnes, a également construit et gère deux ports fluviaux.

Les fondateurs du Consortium SMB-Winning ont également créé Winning Consortium Simandou (WCS), chargé de l’exploitation des blocs #1 et #2 du gisement de Simandou.

À propos de la Société Minière de Boké (SMB)

Fondée en 2014, la Société Minière de Boké (SMB) est aujourd’hui le premier producteur et exportateur de bauxite de Guinée. Pionnier dans la construction des infrastructures routières, ferroviaires et logistiques qui accompagnent la chaîne de valeur de la bauxite, la production de la SMB s’élève à 34 millions de tonnes en 2022. Aujourd’hui, la contribution de la SMB représente 38% de la production nationale et 41% des exportations de bauxite de la Guinée. La SMB est devenue un opérateur minier incontournable. Véritable catalyseur économique, la SMB a ainsi permis à la Guinée de se hisser au rang de 2ème producteur mondial de bauxite.

À propos de Winning Consortium Simandou (WCS)

Winning Consortium Simandou (WCS) est principalement formé par Winning International Group et Weiqiao Aluminum (un membre du China Hongqiao Group). Ces entreprises combinent un leadership industriel international, une vaste expérience nationale, d’excellentes connaissances locales et des normes élevées de gouvernance d’entreprise pour développer et exploiter le plein potentiel du projet Simandou. WCS est le détenteur du bloc 1-2 de Simandou Nord (le gouvernement guinéen détient une participation de 15 % et WCS en détient 85 %) et des infrastructures associées.