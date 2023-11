Port autonome de Conakry : une délégation du MEDEF visite les installations de Conakry Terminal

Pour la deuxième fois consécutive, le port de Conakry, à travers le terminal du port à conteneurs, opéré par Africa Global Logistics (AGL), a été classé parmi les plus performants dans le monde. Il est en particulier arrivé premier en Afrique de l’ouest et subsaharienne devant le Sénégal et le Ghana, selon le classement de la Banque mondiale sur l’indice mondial de performance des ports conteneurs, en 2022. Une prouesse qui force l’admiration et la confiance de nombreux acteurs. Surtout, une telle performance mérite d’être saluée. Et c’est le sens de la visite, ce mercredi 8 novembre 2023, d’une délégation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un réseau d’entrepreneurs français, sur les installations de Conakry terminal.

Le terminal à conteneurs du port de Conakry est désormais un exemple de performance dans la sous-région et même à l’international. Au point que la délégation du MEDEF a estimé qu’il vaut un détour. « Ils ont jugé intéressant de venir voir ce qu’on fait à Conakry terminal. Parce que Conakry Terminal, si on regarde bien les résultats et ce qu’on a fait ces deux dernières années et même avant, c’est un succès », a fait remarquer le Directeur général de Conakry Terminal, Emmanuel Masson.

Filiale d’Africa Global Logistics (AGL), Conakry Terminal est titulaire d’une convention de concession signée en 2011 et qui court jusqu’en 2045. Or, les employés qui y travaillent sont à 95% guinéens. « Voir ça de visu, ça aide à convaincre les investisseurs qui pourraient avoir des doutes quant à la possibilité pour une entreprise de réaliser de tels progrès ici, en Guinée et avec des Guinéens », a également relevé le DG de Conakry Terminal.

En foulant le sol guinéen, le MEDEF est venu pour « constater de visu le développement, le potentiel avec la vraie volonté de développer les liens économiques, les liens d’affaires entre les opérateurs économiques guinéens et l’Etat guinéen et également entre les entrepreneurs guinéens et les opérateurs économiques français », a indiqué Emmanuel Masson.

Poursuivant, le directeur général de Conakry Terminal a saisi l’opportunité pour présenter aux entrepreneurs français les opportunités qu’offre sa structure. « On a un plan d’investissement qui va nous permettre d’accompagner la croissance du pays. Et le terminal à conteneurs dont la réalisation a commencé en 2012 a été achevé en 2015, au fur et à mesure que l’économie du pays se développe, que le pays se développe… dans les années qui viennent, on va le doubler », dit-il.

Engagé dans la construction d’infrastructures performantes au port de Conakry, Conakry Terminal privilégie surtout la qualité dans ses collaborations avec d’autres entreprises.

Le terminal à conteneurs est réputé surtout pour :

La bonne coordination des activités portuaires grâce au leadership de la direction générale du PAC

La mise en place de l’excellence opérationnelle, qui a permis d’améliorer la productivité des navires

Le renouvellement des équipements de travail (grues portuaires, tracteurs, etc.)

L’effort d’investissement continu et soutenu de Conakry Terminal

La formation du personnel aux métiers portuaires

N’Famoussa Siby