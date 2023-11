PEDN : de retour au pays, Lansana Kouyaté se prononce sur l’attaque de la Maison centrale

Après plusieurs semaines hors du pays, l’ancien premier ministre signe son retour au bercail ce vendredi 10 novembre 2023. À sa descente de l’avion, à l’Aéroport international Ahmed Sekou Touré de Conakry, Lansana Kouyaté s’est prêté aux questions de la presse. Le leader du Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) s’est surtout prononcé sur l’attaque, le samedi dernier, de la Maison centrale de Coronthie, et l’exfiltration consécutive de Moussa Dadis Camara et de trois de ses codétenus. L’attaque elle-même, il la dénonce et admet qu’elle ne rassure pas. Mais il se félicite que les choses aient été plutôt maîtrisées.

La tentative d’évasion de Moussa Dadis Camara, Lansana Kouyaté l’a apprise en étant hors du pays. Lui qui dit qu’il était en mission personnelle et du parti, estime que cette tentative relève des « nouvelles qui ne réconfortent pas et qui sont regrettable pour notre pays. Nous ne méritons pas cela. On ne peut pas espérer un développement digne de nom dans ce genres de situations ». Mais il se satisfait de savoir que « la situation est sous contrôle ». Il recommande alors qu’on permette à la justice de travailler. « C’est à elle de nous dire ce qui s’est réellement passé et le pourquoi, nous dire qui sont les vrais responsables. Surtout que tous les fugitifs sont déjà repris, même s’il existe un dernier qui continue d’être dans la nature ».

Lansana Kouyaté se pose néanmoins une question majeure : « Comment la pénétration dans cette prison a été si facile » ? C’est dire qu’il ne comprend pas non plus.

Il s’est prononcée aussi sur la rançon – 500 000 000 GNF – que propose le ministre de la Justice à tout citoyen qui donnerai des informations permettant de mettre la main sur Claude Pivi. L’ancien premier ministre n’y voit aucun inconvénient, car ce n’est une première ni pour la Guinée, ni dans le monde. « Cette décision n’est mal en soi. En plus, cela n’est pas une première dans le pays mais aussi ailleurs. En pareilles circonstances, il faut mettre une rançon pour obtenir ce que nous voulons mais c’est quand ils estiment que ça peut résoudre le problème. Cela ne traduit nullement l’incapacité de l’Etat et une fois encore, cela n’est pas propre à notre pays. Même aux États-Unis, la rançon existe », indique en substance le leader du PEDN.

Aliou Maci Diallo pour le Djely.com