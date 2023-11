Appel à manifestation d’intérêt : la SONAP SA recherche des cabinets ou sociétés spécialisées pour l’exploration des bassins sédimentaires onshore de la République de Guinée

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

————

SOCIETE NATIONALE DES PETROLES (SONAP S.A)

—————

N°………/PRG/SONAP/2023

Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt

Intitulé sommaire des Prestations

Le présent Avis à manifestation d’intérêt fait suite à la volonté politique du gouvernement de la République de Guinée de faire du secteur pétrolier un des moteurs de développement socio-économique durable.

La Société Nationale des Pétroles (SONAP S.A) a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif au projet d’exploration des bassins sédimentaires onshore de la République de Guinée reparti en deux (2) Lots :

LOT 1 : Marché relatif au levé Géophysique dFTG

LOT 2 : Marché relatif à la réalisation des sondages Stratigraphiques sur l’onshore.

Le financement est à 100% assuré par le Budget de la Société Nationale des Pétroles (SONAP S.A)

LOT1 : Marché relatif au levé Géophysique dFTG

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

I.1 Intitulé du Projet : Acquisition géophysique dFTG des bassins sédimentaires Onshore de Guinée.

I.2 Localisation : Les régions concernées par le présent projet sont : KINDIA (Kindia, Dubréka, Télimélé) ; BOKE (Boké, Boffa, Gaoual, Koundara) ; LABE (Labé, Tougué, Mali) et de KANKAN (Siguiri).

I.3 Cadre institutionnel du projet :

Il sera placé sous la tutelle de la Société Nationale des Pétroles (SONAP S.A) qui veillera sur son exécution et son suivi au compte de la Présidence de la République.

I.4 Contexte et justification

Les travaux antérieurs ont mis en exergue deux grandes couvertures sédimentaires qui sont du Paléozoïque et de l’Infracambrien (présentant des similitudes avec celui de Taoudéni).

Il y existe deux roches mères d’âges Paléozoïque et Néoprotérozoïque. Suivant les colonnes stratigraphiques des régions concernées, l’épaisseur des dépôts sédimentaires est estimée à plus de 6 000 m par endroits. Les sédiments dans les bassins sont fluviatiles et marins, de constitutions variées (grès fins, moyens, des schistes noirs, roches carbonatées). Les fossiles sont aussi variés (Graptolithe, brachiopode, stromatolithe, …)

Le but de ce projet de levé géophysique est de faire l’acquisition de nouvelles informations géologiques permettant de planifier les futurs travaux d’exploration pétrolière.

En effet, ce projet est motivé par la volonté politique du Gouvernement de Transition de la République de Guinée de faire du secteur pétrolier un des moteurs de développement socio-économique durable et un levier de croissance malgré son potentiel pétrolier sous exploré.

II. OBJECTIFS DU PROJET

II-1 Objectif Général :

Le projet a pour objectif de produire des données de base à travers des travaux géophysiques afin de créer un cadre incitatif et attractif aux investisseurs vers l’Onshore Guinéen.

II-2 Objectif Spécifique :

– acquisition de nouvelles données géophysiques 2D et inversion 3D ;

– identification des zones potentielles ;

III. RESULTATS ATTENDUS DU PROJET

L’adhésion de la communauté au concept du contenu local ;

L’accompagnement des autorités des zones concernées ;

La compréhension de la configuration géologique et géomorphologique des bassins ;

La confirmation des systèmes pétroliers et l’identification des structures potentielles ;

La promotion des bassins et la réduction de la durée de la période initiale de recherche ;

) and les capacités techniques du personnel ;

) et les capacités techniques du personnel ; Planification des futurs travaux pour une découverte commerciale des hydrocarbures.

ETENDUE DES SERVICES ET ACTIVITES A ASSURER

IV-1 Activités à réaliser :

Sensibilisation communautaire sur le concept du contenu local ;

Information élargie aux autorités militaires et sociétés minières évoluant dans les zones concernées ;

Campagne de levé géophysique aéroportée dFTG sur l’ensemble des bassins Onshore (119,200 km 2 ) ;

) ; Traitement et interprétation des données acquises ;

Modélisation des bassins ;

Intégration de l’ensemble des données acquises dans la base de données.

IV.2 Etendue des services

Bassins sédimentaires onshore de Guinée :

Bassin de Bowé : 41 500 Km2

Bassin de Youkounkoun : 7 000 Km2

Bassin de Komba : 9 700 Km2

Bassin de kolente : 6 000 Km2

Bassin de Madina kouta : 16 000 km2

Bassin de Siguiri : 39 000 Km2

PROFIL DU CONSULTANT OU DU CABINET ET DU PERSONNEL CLE LE CAS ECHEANT

La qualification du consultant/cabinet est définie selon les critères suivants :

Être un cabinet ou une société spécialisée dans les domaines de géosciences pétrolières ;

Avoir une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de réalisation d’un projet de dFTG

Être certifié sur le marché international ;

Être capable de transférer les compétences au personnel de la SONAP S.A

Avoir réalisé un projet similaire

LE PERSONNEL CLE POUR L’EXECUTION DE CE PROJET :

Un chef de mission :

Qualification Générale :

BAC+5 dans les études géosciences ;

Expérience réussie à la tête d’équipes diversifiées dans le domaine de l’exploration pétrolière ;

Succès antérieur dans l’ajout de valeur à l’entreprise grâce à l’évaluation technique et économique de cibles d’exploration à un stade précoce ou avancé dans des environnements d’industries pétrolières ;

Expérience dans l’identification d’opportunités, l’obtention de nouveaux projets, la négociation d’ententes, la conception et la mise en œuvre de programmes d’acquisition dFTG ;

Une expérience réussie en matière de pensée créative, menant au développement de cibles d’exploration, de traitement et d’interprétation des données géophysiques en 2D inversion 3D ;

Communicateur et présentateur efficace auprès de toutes les parties prenantes ;

Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ;

Faire preuve de solides compétences administratives, organisationnelles et techniques en rédaction ;

Bonne connaissance des normes et standards de publication des cartes géologiques ;

Être capable de veiller au strict respect des politiques, des procédures, des réglementations et des meilleures pratiques en matière de santé, de sécurité et d’environnement dans toutes les activités de forage et de logistique.

Qualification spécifique :

Vaste expérience dans l’exploration de sites vierges avec 10 ans d’expérience en tant que géophysicien dans l’exploration pétrolière ;

Un expert d’appui :

Qualification Générale :

Ingénieur-géophysicien avec au moins bac+5

Qualification spécifique :

Avoir dirigé ou supervisé techniquement au moins un projet de dimension et d’objectifs similaires pendant les (10) dernières années.

VII. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Le levé géophysique aéroporté dFTG sur l’ensemble des bassins Onshore (119,200 km2)

La maille d’acquisition minimale sollicitée est de 2 km x10.

VIII . FORMATION A DISPENSER

Le personnel de la SONAP S.A sera formé par le contractant.

SUPERVISION DU PROJET :

Le projet sera supervisé par : SONAP S.A et Partenaire.

DUREE PREVISIONNELLE DE LA MISSION DU CONSULTANT OU CABINET ET MODALITES DE REALISATION

La durée estimée pour l’exécution du projet est de 6 mois (au moins 1mois par bassin).

Compte tenu des saisons en République de Guinée, la période favorable pour une acquisition aéroportée est de Novembre-Avril.

XI. LIVRABLES :

Les rapports

Les données aéroportées (Format SEG-Y)

XII. DONNEES, SERVICES LOCAUX, PERSONNEL, INSTALLATIONS, DOCUMENT A METTRE A LA DISPOSITION DU CONSULTANT

Données ou documents : les cartes géologiques, les rapports de mission de reconnaissance.

Services locaux : les services de restauration et ravitaillement

Personnel : le personnel de la SONAP SA

Installations : aéroports et aérodromes

-Ahmed Sékou Toure de Conakry

-Boké

-Kankan

-Siguiri

XIII – Financement

La Société Nationale des Pétroles (SONAP S.A) souhaite le financement du projet sur fonds propres ou emprunts auprès des partenaires au développement.

L’exécution du projet sera sous la tutelle de la Société Nationale des Pétroles (SONAP S.A) qui assurera le suivi pour l’Etat Guinéen.

XII. 1 Mise en œuvre du projet :

Les moyens humains, matériels et financiers indispensables à la mise en œuvre du présent projet :

Moyens humains :

– CONTRACTANT ;

– SONAP S.A ;

Moyens Financiers :

XII.2 Les ressources financières seront composées des frais :

– Acquisition des données géophysiques aéroportées ;

– Traitement et interprétation des données acquises

XII.3 Le format des données :

Le format SEG-Y est sollicité pour l’enregistrement des données acquises

XII.4 Confidentialité :

Toutes informations relatives à ce projet restent strictement confidentielles.

XIII- Documents attendus du Prestataire

Cadre logique du projet

Devis Estimatif détaillé

Rapport des travaux

Package des données acquises.

LOT 2 : MARCHE RELATIF A LA REALISATION DES SONDAGES STRATIGRAPHIQUES SUR L’ONSHORE

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

I.1 Contexte et Justification :

Les travaux antérieurs ont mis en exergue deux grandes couvertures sédimentaires qui sont du Paléozoïque et de l’Infracambrien (présentant des similitudes avec celui de Taoudéni).

Il y existe deux roches mères d’âges Paléozoïque et Néoprotérozoïque. Suivant les colonnes stratigraphiques des régions concernées, l’épaisseur des dépôts sédimentaires est estimée à plus de 6 000 m par endroits. Les sédiments dans les bassins sont fluviatiles et marins, de constitution variée (grès fins, moyens, des schistes noirs, roches carbonatées). Les fossiles sont aussi variés (Graptolithe, brachiopode, stromatolithe, …)

Le but de ce projet de sondage est de faire l’acquisition de nouvelles informations stratigraphiques permettant de planifier les futurs travaux d’exploration pétrolière.

En effet, le projet est motivé par la volonté politique du Gouvernement de Transition de la République de Guinée de faire du secteur pétrolier un des moteurs de développement socio-économique durable et un levier de croissance malgré son potentiel pétrolier sous exploré.

I.1 Intitulé du Projet : Réalisation des sondages stratigraphiques sur l’onshore Guinéen.

I.3 Localisation : Les régions administratives concernées par le présent projet sont : KINDIA ; BOKE ; LABE et KANKAN.

I.4 Cadre institutionnel du projet :

Il sera placé sous la tutelle de la Société Nationale des Pétroles (SONAP) qui veillera sur son exécution et son suivi au compte de la Présidence de la République.

OBJECTIFS DU PROJET

II.1 Objectif Général :

Le projet a pour objectif de produire des données géologiques de base à travers des travaux de sondages stratigraphiques afin de créer un cadre incitatif et attractif aux investisseurs vers l’Onshore Guinéen.

II.2 Objectifs Spécifiques :

Acquisition de nouvelles données lithostratigraphiques ;

Identification des zones potentielles ;

RESULTATS ATTENDUS DU PROJET

Les résultats attendus du projet sont :

L’adhésion de la communauté au concept du contenu local ;

L’accompagnement des autorités des zones concernées ;

La compréhension de la configuration lithostratigraphique et géomorphologique des bassins ;

L’identification des éléments du système pétroliers et des structures potentielles ;

La promotion des bassins et la réduction de la durée de la période initiale de recherche ;

Le renforcement de la base de données de la SONAP S.A et les capacités techniques du personnel ;

Planification des futurs travaux pour une découverte commerciale des hydrocarbures.

ETENDUE DES SERVICES ET ACTIVITES A ASSURER

Les bassins sédimentaires onshore Guinéens sont peu connus. C’est pourquoi, il est sollicité au consultant de procéder à élargir et à approfondir les informations géologiques relatives à la litho stratigraphie conformément aux indications ci-dessous :

Dresser la coupe litho-stratigraphique ;

Retracer l’histoire géologique régionale de la zone d’études ;

Procéder à l’échantillonnage carottant avec description de fond

Identification des zones géologiquement complexes qui contiennent des roches intrusives, des failles et/ou du métamorphisme,

Établir une carte de faciès pétrographique

L’étude de la matière organique des roches ;

Cette description permet une meilleure compréhension de l’ensemble de la géologie de la zone.

IV.1 Superficie des bassins

Bassins sédimentaires onshore de Guinée :

Bassin de Bowé : 41 500 Km2

Bassin de Youkounkoun : 7 000 Km2

Bassin de Komba : 9 700 Km2

Bassin de kolente : 6 000 Km2

Bassin de Madina kouta : 16 000 km2

Bassin de Siguiri : 39 000 Km2

IV.2 Activités à réaliser :

Sensibilisation communautaire sur le concept du contenu local ;

Information élargie aux autorités militaires et sociétés minières évoluant dans les zones concernées ;

Campagne de sondages stratigraphiques sur l’ensemble des bassins Onshore ;

Traitement et interprétation des données acquises ;

Corrélation des bassins ;

Intégration de l’ensemble des données acquises dans la base de données.

IV.3 Profondeur :

La profondeur maximale sera définie en fonction des résultats de la géophysique.

IV- 4 ACCESSIBILITE ET INFRASTRUCTURES

Des routes nationales bitumées ; des routes non bitumées et des pistes mènent aux différents sites

PROFIL DU CONSULTANT OU CABINET ET DU PERSONNEL CLE LE CAS ECHEANT

La qualification du consultant est définie selon les critères suivants :

Être un cabinet spécialisé dans les domaines de géosciences pétrolières ;

Avoir une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de réalisation d’un projet de forage lithostratigraphique ;

Être certifié sur le marché international ;

Avoir réalisé un projet similaire

LE PERSONNEL CLE POUR L’EXECUTION DE CE PROJET :

Un chef de mission :

Qualification Générale :

BAC+3 dans les études géosciences ;

Une expérience réussie en matière de pensée créative, menant au développement de forage lithostratigraphique en exploration pétrolière, de description des carottes, de traitement, d’interprétation des données et de leur intégration dans la base des données ;

Capacité de superviser toutes les opérations de forage, y compris la mise en place, la maintenance et l’exécution des programmes de forage, en veillant à ce qu’ils soient réalisés de manière sûre et efficace ;

Planifier et gérer les aspects logistiques des projets d’exploration, y compris le transport du matériel et du personnel, la gestion logistique et les services de soutien sur le site,

Mettre en œuvre et faire respecter les procédures et les protocoles de sécurité, en organisant régulièrement des réunions de sécurité, des évaluations des risques, etc.

Être capable de veiller au strict respect des politiques, des procédures, des réglementations et des meilleures pratiques en matière de santé, de sécurité et d’environnement dans toutes les activités de forage et de logistique.

Qualification spécifique

Vaste expérience dans l’exécution des forages lithostratigraphiques en tant que responsable de projet avec d’au moins 5 ans d’expérience dans l’exploration pétrolière ;

Un expert d’appui :

Qualification Générale :

Ingénieur de forage avec au moins bac+5

Qualification spécifique :

Avoir dirigé ou supervisé techniquement au moins un projet de dimension et d’objectifs similaires pendant les (10) dernières années.

VII. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Sondage lithostratigraphique carottant

Spécifications pour les caisses à carotte

Les carottes fournies par le contractant seront stockées par ordre chronologique, dans les caisses ou des boites solides conforment aux normes internationales. Les caisses en bois seront évitées dans la mesure du possible.

VIII. FORMATION A DISPENSER LE CAS ECHEANT

Le personnel de la SONAP S.A sera formé aux techniques de forage carottant et à l’interprétation des données lithostratigraphiques.

XIX. DUREE PREVISIONNELLE DE LA MISSION DU CONSULTANT OU DU CABINET ET MODALITES DE REALISATION

X.1 Durée et calendrier d’exécution du projet :

La durée estimée pour l’exécution du projet est de 18 mois.

Compte tenu des saisons en République de Guinée, la période favorable pour une campagne de sondage stratigraphique est de Novembre-Avril.

XI. SUPERVISION DU PROJET

L’exécution du projet sera sous la tutelle de la Société Nationale des Pétroles (SONAP S.A) qui assurera le suivi pour l’Etat Guinéen.

XII. LIVRABLES LE CAS ECHEANT

Les carottes

Les rapports d’activités

XIII. DONNEES, SERVICES LOCAUX, PERSONNEL, INSTALLATIONS, DOCUMENT A METTRE A LA DISPOSITION DU CONSULTANT OU DU CABINET

Données : Cartes géologiques relatives aux zones d’études du projet.

Services locaux : communauté locale (Respect du contenu local)

Le personnel : le personnel de la SONAP S.A

Installation : à la charge du prestataire

Document : les rapports des missions de reconnaissances géologiques.

Mise en œuvre du projet :

Les moyens humains, matériels et financiers indispensables à la mise en œuvre du présent projet sont :

Moyens humains :

CONTRACTANT ;

SONAP S.A ;

Moyens Financiers :

Les ressources financières seront composées des frais :

Exécution des sondages ;

Traitement et interprétation des donnéesacquises

X – Financement

Le projet sera financé par la SONAP SA ou PARTENAIRE

XI- Documents attendus du Prestataire

Cadre logique du projet

Devis Estimatif détaillé

Rapport des travaux

XII Confidentialité :

Toutes informations relatives à ce projet restent strictement confidentielles.

MODE DE SÉLECTION ET CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR LE LOT1 ET LOT2

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte :

Les candidats intéressés sont invités à manifester leurs intérêts pour les prestations de service ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment référencées concernant des marchés analogues; l’organisation technique et managériale du Cabinet ou bureau d’étude, les qualifications générales et le nombre de l’effectif du personnel par catégorie professionnelle).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 5 à 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le candidat classé premier sera invité à présenter une proposition financière. Au bout de ce processus, le consultant sera choisi selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique des consultants.

La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des dispositions des articles 33 et 35 du Code des marchés publics.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès des adresses ci-après :

Le Responsable de passation des Marchés Publics auprès de la Société Nationale des Pétroles Tel : 621 20 98 73 du Lundi au Jeudi de 8h à 16h et les vendredis de 8h à 13h.

du Lundi au Jeudi de 8h à 16h et les vendredis de 8h à 13h. La Direction du secteur Amont Tel : 612 00 13 58 / 628 05 8912

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à la Société Nationale des Pétroles (SONAP), sise à la Minière, Commune de Ratoma, au plus tard le 28/11/2023 à 10h 00mn.

(L’Ouverture des plis aura lieu le même jour à 10h 30 mn en présence des candidats qui en désireront).

Conakry, le 30/10/2023

P/Le Directeur Général, P.O/la

Directrice Générale Adjointe

Fatma CAMARA