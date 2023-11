Négociations tripartites : le gouvernement voit le verre à moitié plein

C’est une question de point de vue. Quand, à propos des négociations entre le mouvement syndical, le gouvernement et le patronat, les représentants de la classe ouvrière estiment qu’il n’y a pas d’avancées notables, la partie gouvernementale, elle, préfère voir le verre à moitié plein. En tout cas, hier soir, au sortir d’un nouveau round de discussions houleuses, le secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique, chef de file de l’équipe des négociateurs du gouvernement, a affiché un certain optimisme. Aboubacar Kourouma admet certes que l’accord tant espéré n’est pas encore acquis. Mais on n’en est pas loin, selon lui.

« Les lignes ont bougé car aujourd’hui les discussions ont été fructueuses on n’est pas loin de sortir la fumée blanche. Parce que le gouvernement a donné plus de détails sur son offre qui ne se limite pas qu’aux 30%. Nos partenaires du mouvement syndical ont compris les détails qui ont été donnés et depuis qu’ils sont là le matin, ils ont revu leur revendication sur la valeur monétaire du point d’indice, de 50% à 40% », a expliqué en substance Aboubacar Kourouma, le secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique. Franchement confiant, il a annoncé la reprise prochaine des discussions pour « qu’on arrive à sortir la fumée blanche ».

Mais le représentant du gouvernement dans les discussions reconnait aussi que la question relative au coût du permis et de la carte grise ne fait pas encore consensus. De fait, du côté des autorités, on part du principe qu’il « y a un protocole qui est déjà signé entre le ministère de Transports et la fédération syndicale du secteur de transports. Protocole assorti de mesures qui ont déjà été prises pour la baisse du coût de ces titres de transport. Il y a aussi des mesures qui ont été prises pour le report du contrôle. Ces accords doivent être des atout ». En outre, il a souligné le fait qu’à l’intérieur de la plateforme revendicative du mouvement syndical « il n’est écrit nulle part où consigner qu’il faut surseoir à un quelconque contrôle ».

Le patronat lui aussi, se dit satisfait des discussions. « Il y a eu des avancés très positives, le gouvernement a une très bonne volonté. Nous sommes aujourd’hui à 30% d’augmentation de la Valeur monétaire du point d’indice (VMPI). Il y aussi beaucoup d’avantages dans beaucoup de secteurs. On peut donc dire qu’il y a des avancés. On s’est retiré afin d’aller affiner nos dernières propositions pour nous retrouver ensuite les jours à venir pour clôturer cette médiation. Du côté du patronat, on est très satisfait, au sortir de ces négociations et nous avons l’espoir que nous allons aller vers les conclusions positives », s’est réjoui Ismaël Keïta.

Aminata Camara