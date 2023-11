Préavis de grève : le syndicat évoque encore des points de friction

Entre le gouvernement et le mouvement syndical guinéen, on croyait que l’essentiel avait été fait au cours des discussions marathon de mercredi dernier. Et qu’on s’acheminait vers un protocole d’accord. Mais de toute évidence, il y encore des points de discorde. Points au nombre desquels, on a les frais de confection du permis de conduire, de la carte grise et de la plaque d’immatriculation des engins roulants. Sur ces aspects, le consensus peine à émerger. Du coup, les deux parties se sont à nouveau retrouvées hier, mais elles ne s’accordent toujours pas.

Les négociations de ce vendredi, au ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, ont duré de 14 heures à 21 heures. Et selon Abdoulaye Barry, de la commission de négociation du mouvement syndical, les échanges ont été particulièrement houleux autour du point 5 de la plateforme revendicative, à savoir celui qui concerne la révision à la baisse des permis de conduire et de la carte grise. « Aujourd’hui, les travailleurs commencent à souffrir à cause de ce contrôle qui est mis en place concernant les permis de conduire. Comment est-ce qu’on peut dire à un travailleur qui est misérablement payé de payer le permis de conduire à hauteur de 1.260.000 GNF ? Comment est-ce qu’un fonctionnaire qui est très mal payé, on lui demande jusqu’à 2 ou 3 millions GNF pour la carte grise ? Donc, nous avons demandé au gouvernement de revoir drastiquement ces prix à la baisse. Le gouvernement est d’accord pour qu’on essaie de renégocier, mais d’ici là, nous avons demandé aux représentants du gouvernement autour de la table de surseoir à ce contrôle parce que beaucoup de travailleurs aujourd’hui sont fatigués par les policiers en venant au travail. Mais nous avons été très déçus que pour une petite question comme ça, notre partenaire en la personne du président de la commission côté gouvernement, n’ait pas vraiment accepté qu’on suspende ce contrôle. Donc, nous avons demandé à ce que nous nous retirions aujourd’hui », a expliqué le syndical, la sortie de la séance d’hier.

Et même, selon lui, un accord n’est pas tout à fait acquis au sujet de la valeur monétaire du point d’indice. Certes, le gouvernement a consenti une hausse de 30 % au sujet de ce point. Mais le mouvement syndical demande manifestement un effort supplémentaire. « Nous avons marqué notre accord sur le logement et le transport (dans chacun des deux, la prime retenue est de 450 000 GNF, ndlr). Mais nous avons demandé au gouvernement de revoir la valeur monétaire du point d’indice. Nous n’avons pas eu encore de retour dessus ».

Par contre, pour ce qui est de la hausse des salaires dans le secteur privé, le mouvement syndical préfère attendre que le patronat tienne son congrès prochain. « Pour le secteur privé, nous avons compris que le patronat guinéen doit tenir son congrès au mois de décembre prochain. Donc, pour le moment, ce patronat ne peut pas signer un accord avec le mouvement syndical guinéen. Nous avons accepté que ce congrès finisse et après nous allons négocier à partir de janvier, févier au plus tard mars avec le patronat guinéen. Si nous trouvons un accord, nous allons rappeler à partir de janvier 2024 », a conclu Abdoulaye Barry.

