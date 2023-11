Angeline Yombouno : son père dément la thèse du viol

Contrairement à ce qui se dit, la petite Angeline Yombouno, âgée seulement de 13 ans et couturière, n’a pas été violée mais a été victime d’un malaise.

Selon David Yombouno, père de la fille que nous avons rencontré à travers un de nos journalistes ce lundi 13 novembre, dans la concession familiale à Sonfonia, dans la commune de Ratoma la petite Angeline n’a pas été violée. Elle a plutôt, selon lui, fait une crise dans les toilettes d’une Église située dans le même quartier. C’est pourquoi il appelle tous à la retenue et d’attendre le résultat des médecins légistes. « C’est un appel que j’ai reçu pour m’annoncer que ma fille a rendu l’âme. Aussitôt, j’ai tout arrêté pour me retourner à la maison. Mais j’avoue que pour moi, elle n’était que malade. Une fois sur les lieux, j’ai trouvé les autorités mais aussi un médecin qui était avec le corps de ma fille pour déterminer la cause de sa mort. Et c’est après tout que le médecin nous a fait comprendre que Angeline avait fait une crise.

Le corps est à la disposition des autorités pour approfondir les enquêtes donc nous attendons cela, et nous demandons à tout le monde de se ressaisir et suivre la famille et le résultat qui sortira de l’analyse », a confié le père.

Adeline Koumba Mara, surveillante de la paroisse Saint Charles Lwanga de Sonfonia revient, quant à elle, sur les circonstances dans lesquelles le corps de la petite fille a été retrouvé dans les toilettes de la paroisse. Le dimanche soir, précisément aux environs de 17 heures, dit-elle, « une dame est venue me demander si je n’avais pas vu sa fille qu’elle a perdue de vue au moment de ma communion. Je lui ai répondu que je n’avais pas vu l’enfant. J’ai cherché à savoir ce qui n’allait pas. J’ai cherché à savoir si elle a discuté avec la petite. Mais elle m’a dit que tel n’est pas le cas. C’est ainsi je lui ai demandé de me montrer la photo de l’enfant je vais voir. Mais elle n’avait pas l’image de la fille sur elle. C’est lorsque la mère biologique de la fille est venue que j’ai vu la photo. Il s’est trouvé que je ne connaissais pas la petite en question. C’est ainsi que la maman de la fille m’a demandé d’ouvrir la porte des toilettes pour voir si sa fille serait là-dedans. Alors, j’ai pris la clé de la douche des femmes, mais la porte était hermétiquement fermée. J’ai même demandé à la maman d’essayer, elle n’a pas pu. Du coup, je suis allée chercher des jeunes qui étaient en répétition dans la salle polyvalente, pour qu’ils viennent voir aussi. Un certain Athanase est venu à son tour voir, mais il a fallu qu’il passe par les toilettes des hommes pour accéder de l’autre côté.

Dès qu’il a escaladé le mur, il a vu l’enfant dedans et a tout de suite crié que l’enfant a été violée. Nous sommes donc sortis et c’est là que sa maman a commencé à crier. C’est ainsi qu’on a appelé les gens, parce que mon mari n’était pas là.

Personnellement, je ne suis pas rentrée, parce que le mur est haut. On était tous arrêtés vers les toilettes, personne n’était rentré là où était le corps de la petite. C’est quand l’autorité est arrivée, mais aussi le médecin qu’on a pu casser la porte. Ils nous ont ordonner de sortir de la cour. Mais selon les résultats des premières analyses que le médecin a faites, l’enfant a fait une crise », explique-t-elle.

Aliou Maci Diallo pour LeDjely.com