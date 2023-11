Gueckédou : les jeunes dans la rue pour dénoncer le manque de courant

Quarante-huit heures après la cérémonie de l’ordination de 4 prêtres et d’un évêque, les jeunes de la ville de Gueckédou ont battu le pavé hier mardi. Ils protestaient contre le manque de courant lors de cette cérémonie religieuse qui a regroupé plus de 9 mille fidèles venus de la Guinée et des quatre coins du monde.

Un jeune leader que nous avons joint au téléphone explique la manifestation a commencé. « Nous avons été tous surpris ce matin. Dans un premier temps, ce sont les élèves du collège K. Kourouma, qui sont sortis. Ensuite, ils se sont dirigés vers d’autres établissements comme le lycée Tito pour faire sortir ces élèves. Quand ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à manifester. D’autres jeunes sont venus se joindre à eux. Au départ, ils parlaient de manque d’enseignants mais après ils ont commencé à annoncer des slogans comme EDG zéro », a expliqué notre interlocuteur au bout du fil.

La Guinéenne d’électricité était particulièrement dans le viseur des protestataires. « D’après les jeunes manifestants, le programme établi par la direction de l’agence de l’EDG à Gueckédou, n’est pas respecté. Deuxièmement, quand il y a des grands évènements comme l’ordination des prêtres et d’un évêque qui a eu le samedi et dimanche derniers, elle ne donne pas le courant. On a même l’impression que ces grands événements ne sont pas trop considérés par EDG. Parce qu’autrement, elle peut donner le courant toute la nuit et même quelquefois la journée. C’est le nid de cette manifestation. Il n’y avait pas de jeunes leaders devant cette manif et ni de pancartes. Seulement les manifestants entonnaient le slogan EDG zéro, EDG zéro, en jetant des cailloux. Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre pour disperser les manifestants », a ajouté notre interlocuteur.

Joint lui aussi par téléphone, le chef d’agence d’EDG de Gueckédou ne reconnait pas accusations portées à l’encontre de son entreprise. Par ailleurs, il défend sa boite en évoquant le déficit énergétique. « Quand on suit la revendication des enfants, il y a trois volets. D’accord, ils crient EDG zéro, je ne sais pas ce qu’on nous reproche. Secondo, les manifestants dénoncent la dégradation d’une partie de la route Gueckédou-Kissidougou, longue de 18 kilomètres. Et en troisième position, ils parlent de manque de professeurs dans certaines écoles. Pour évoquer des accusations, je vous apprends qu’en toute sincérité, EDG ne fait aucune sélectivité. Quand il y a des grands évènements comme pâques, Noël, Ramadan, Tabaski et autres, Conakry décide de couvrir si le besoin y est. On nous dit de produire partout en Guinée si besoin y est. Par exemple, le 2 octobre dernier, ici on n’avait pas de carburant donc, on a pas pu fournir le courant à la population », a laissé entendre Touré Lamine. Revenant en particulier sur le cas de la cérémonie d’ordination, il se défend ainsi : « pour cet événement-là, personnellement j’ai été informé jeudi par le préfet en réunion des cadres de la préfecture. Il avait dit qu’il y aura un évènement qui va regrouper beaucoup de monde à Gueckédou et qu’on veille bien prendre des dispositions pour le courant et l’eau. Sitôt, je l’ai mis en rapport avec l’un des directeurs de Tombo. J’ai qu’en ce qui concerne la planification, le délai était plutôt juste, vu que l’événement était planifié samedi et dimanche. Il me paraissait difficile de faire quoi que ce soit. En effet, le moteur n’était pas préparé, l’entretien n’est pas fait et le carburant qui restait devrait finir dimanche. Si on avait fait un quelconque programme, ça allait se répercuter sur le programme habituel. J’ai dit qu’on ne pouvait faire un changement de programme sans se référer à la hiérarchie. C’est ce qui a fait qu’on n’a pas pu fournir le courant. L’information n’a pas été donnée à temps ».

Le Directeur préfectoral de l’éducation de Guéckedou refuse que ce soient les élèves qui ont ainsi perturbé a ville. « Ce ne sont pas des élèves qui sont descendus dans la rue ce matin. Mes élèves ont été dérangés dans les salles par un groupe de jeunes qui est venu faire sortir les élèves par les jets de pierres. Selon des informations que nous avons reçues, il parait ça fait trois jours que ce groupe de jeunes se préparait contre le directeur d’EDG, à la suite délestage au moment de la grande cérémonie que Gueckédou vient de connaître. Les manifestants ont commencé à partir du pont de Boyada, ce matin avant d’aller au collège K.Kourouma. Au moment où les enfants étaient en classe en train d’étudier paisiblement, ils sont venus jeter les cailloux à l’école et certains élèves ont pris peur et se sont enfuis. De là-bas, ils se sont dirigés vers le lycée Tito où ils ont fait la même chose. Donc, ce ne sont pas des élèves qui manifestaient mais plutôt les élèves ont été dérangés. Les cours se donnent très bien dans les écoles, les enseignants répondent toujours présents contrairement aux allégations qui laissent entendre qu’il y a manque de professeurs », a protesté Kongui Tounkara.

Aux dernières nouvelles, le préfet a présidé une rencontre avec tous cadres dont les services sont en lien avec la manifestation, en vue de désamorcer la crise.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional pour ledjely.com