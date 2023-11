Guinée : La MAOG dénonce la lenteur dans la mise en œuvre du chronogramme

C’est à travers une conférence de presse qu’ils ont animée ce mardi 14 novembre que les membres de la Maison des associations et ONG de Guinée (MAOG) se sont exprimés sur la conduite de la transition en cours depuis le 5 septembre 2021. Selon Alpha Bayo, coordinateur national de ladite organisation, le discours du colonel Mamadi Doumbouya à la prise du pouvoir par le CNRD, a été détourné. C’est ainsi que son organisation dénonce la lenteur dans l’exécution du chronogramme de la transition.

Pour la MAOG, il y a bien des reproches à faire aux autorités à propos de la Transition. Mais au-delà, il y a surtout la question du retour à l’ordre constitutionnel qui ne semble pas tant préoccupé les dirigeants du pays. Alpha Bayo trouve l’illustration du peu d’intérêt que les responsables guinéens témoignent au retour à l’ordre constitutionnel dans le fait que le colonel Mamady Doumbouya « n’en a fait aucune mention lors de son passage à la tribune des Nations Unies et à l’occasion de son discours du 65ème anniversaire de l’accession de la Guinée à l’indépendance ». Le retard dans la réalisation du PN-RAVEC, le refus de nomination d’un Coordinateur de ce programme et le retard dans la mobilisation des ressources internes et externes pour le financement des activités du chronogramme de la transition, la non mise en œuvre de certaines recommandations issues du cadre de dialogue inclusif inter guinéen sont également autant de signaux qui tendent à rendre crédibles les suspicions quant à l’existence d’une manœuvre dont l’objectif serait de provoquer un glissement ou une prolongation de la Transition.

Les autres signaux peu rassurants qu’il énumère également sont les suivants : la restriction répétée des libertés individuelles et collectives, le brouillage des ondes de certains médias, l’arrestation arbitraire des journalistes, le refus catégorique de déclaration des biens par les membres du CNRD et l’ensemble des membres du Gouvernement, le retard dans l’élaboration de la nouvelle constitution, la non déclaration des résultats d’évaluation de performance des ministres.

A la suite de ce constat, la MAOG formule des recommandations en direction surtout des autorités :

Respecter scrupuleusement la Charte de la Transition ;

Respecter l’engagement de 2 ans de la durée transitoire comme conclu entre la CEDEAO et le CNRD ;

Organiser des audits sérieux dans tous les ministères, les EPA et sociétés publiques ;

Ordonner l’interdiction de sortie aux ordonnateurs principaux des 34 DAF soupçonnés de malversations ;

Poursuivre la vulgarisation des 35 résolutions issues du cadre de dialogue inclusif ;

Abandonner toutes les poursuites contre les journalistes et garantir l’exercice du métier ;

Mettre en place un observatoire des élections permettant aux acteurs socio-politiques ou observateurs externes de veiller à la transparence, à la crédibilité et à l’inclusivité du processus électoral ;

Nommer immédiatement un coordinateur du Programme National RAVEC pour accélérer l’établissement d’un fichier électoral

Aliou Maci Diallo pour LeDjely.com