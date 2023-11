Kankan : El Hadj Alseny Barry appelle à la paix et à l’unité nationale

La deuxième édition du Festival sur le Milo a débuté ce lundi 13 novembre dans la préfecture de Kankan. Les activités se déroulent sous le signe de la paix et de l’unité nationale mais aussi et surtout des dispositions à prendre pour sauver le fleuve Milo. Invité à l’évènement en général et à la cérémonie de lancement en particulier, le président de la Coordination nationale des Foulbé et Haali Pular a, dans un bref discours en Pulaar et en français, appelé à l’unité.

El Hadj Alseny Barry s’est notamment exprimé en ces termes : « Le colonel Mamadi Doumbouya a dit que le Guinéen n’a pas deux passeports. Le Guinéen n’a qu’un seul passeport. Et il a raison. Donc, tous les fils de la Guinée sont égaux ».

Et de poursuivre : « Je demande à la Haute Guinée, à la Guinée Forestière, au Fouta Djallon et à la Basse Guinée de se donner la main pour faire avancer la Guinée. La Guinée reste un seul pays, une seule famille, un seul individu. Donc, nous demandons qu’on se donne la main pour construire ensemble notre pays. Personne n’a un autre passeport. Nous n’avons que le passeport guinéen. Personne n’a une autre carte d’identité. Nous n’avons que la carte d’identité guinéenne. Je crois fermement en cela ».

Après, cet appel à la cohésion, il a demandé à se retirer au motif qu’il avait un agenda qui le prédisposait à prendre l’avion le soir même.

Fodé Soumah