Négociations tripartites : le protocole d’accord enfin signé !

Ça y est, après plusieurs mois de négociations entre le syndicat, le patronat et le gouvernement au tour de l’amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires guinéens, un accord a été enfin signé tard dans la nuit dernière, au siège du département de l’Administration territoriale et de la Décentralisation qui a abrité une bonne partie de ces rencontres.

Il était 2 heures passées de quelques minutes lorsque les parties sont parvenues à trouver un accord sur la plate-forme revendicative déposée par les centrales syndicales. Les 35% de hausse de la valeur monétaire du point d’indice (VMPI) proposés par le gouvernement ont été largement acceptés par le syndicat, mais elle ne rentre en vigueur qu’en 2024. Par ailleurs, les primes de logement et de transport ont été également revalorisées.

Au sortir de la salle, le secrétaire général adjoint de la CNTG livre son sentiment avant d’interpeller les syndiqués de redoubler d’ardeur pour le respect des engagements. « Vous avez entendu toute suite que le syndicat a suspendu la grève, c’est parce que nous sommes satisfaits par rapport au contenu et au résultat du protocole d’accord. La première garantie, d’abord on a suspendu la grève parce que nous sommes satisfaits. Deuxièmement, nous demandons à tous les travailleurs et travailleuses de Guinée d’œuvrer, sur le plan de la dimension du travail, afin que chacun en ce qui le concerne, au niveau des départements, au niveau des privés, pour qu’il y ait un résultat. C’est l’économie-là qui va nous permettre réellement de valoriser encore les années prochaines ce que nous devons poser comme doléances auprès du gouvernement. Donc, nous demandons le travail effectif au niveau de tous les effectifs », a lancé entendre Abdel Kader Aziz secrétaire général adjoint de la CNTG.

Prenant la parole au nom de son département Julien Yombouno ne manque pas de féliciter le syndicat qui, pour lui, a beaucoup coopéré. « Ce qu’on peut retenir de façon résumée, c’est que malgré la longueur de ces discussions qui ont pris du temps, nous sommes parvenus à cet accord. Vous avez par exemple l’un des points les plus importants parce que souvent on le néglige mais le volet assurance médicale qui a été acceptée à 80%, les travailleurs et les personnes à leur charge. Mais aussi et surtout ce qui a longtemps été le point d’achoppement le niveau de l’augmentation (de l’indice salariale des fonctionnaires et pensions des retraités). Donc, on est parvenu à 35% échelonné pour 10% et le reste qui va être payé à partir de janvier 2024 et puis la valeur du point d’indice monétaire qui a aussi été acceptée. Bref, je pense que sur toutes les questions clés, on est parvenus à un accord. Et nous en profitons pour féliciter et remercier le syndicat, le patronat et tous les acteurs qui ont œuvré pour parvenir à cet accord », a mentionné le ministre du Travail et de la Fonction publique.

Pour ce qui est du mode de paiement la majoration ainsi acquise, il se passe comme suit : 20% seront payés fin janvier 2024 5% à partir de fin juillet 2024, 5% à partir de décembre 2024 et 5% partir de fin juillet 2025.

Aliou Maci Diallo pour leDjely.com