Accord de Samoa: l’UE et ses États membres signent un nouvel accord de partenariat avec les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

L’UE et ses États membres ont signé aujourd’hui avec les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) un nouvel accord de partenariat qui servira de cadre juridique global à leurs relations pour les vingt prochaines années. Cet accord succède à l’accord de Cotonou et sera dénommé l’«accord de Samoa». Cet accord couvre des thèmes tels que le développement et la croissance durables, les droits de l’homme ou encore la paix et la sécurité.

La dénomination de l’accord a été arrêtée lors de la 46e session du Conseil des ministres ACP-UE, qui s’est tenue juste avant la cérémonie de signature, également au Samoa.

Le nouvel accord de partenariat établit des principes communs et couvre les domaines prioritaires suivants:

droits de l’homme, démocratie et gouvernance

paix et sécurité

développement humain et social

croissance et développement économiques inclusifs et durables

durabilité environnementale et changement climatique

migrations et mobilité

L’accord comporte un socle commun applicable à l’ensemble des parties, combiné à trois protocoles régionaux pour l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique, l’accent étant mis sur les besoins spécifiques de chaque région.

Les 27 États membres de l’UE et les 79 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique représentent ensemble plus de deux milliards de personnes et plus de la moitié des sièges aux Nations unies. Les parties à ce nouvel accord seront mieux à même de répondre aux besoins qui se font jour et aux défis mondiaux, tels que le changement climatique, la gouvernance des océans, les migrations, la santé, la paix et la sécurité.

Prochaines étapes

L’accord s’appliquera provisoirement à partir du 1er janvier 2024.

Il entrera en vigueur après approbation du Parlement européen et ratification par les parties, c’est-à-dire tous les États membres de l’UE et au moins deux tiers des membres de l’OEACP.

Contexte

Le partenariat ACP-UE est l’un des cadres de coopération les plus anciens et les plus complets entre l’UE et des pays tiers.

Le précédent cadre juridique du partenariat, l’accord de Cotonou, a été signé en 2000.

Les négociations post-Cotonou ont débuté en septembre 2018, sous la direction du commissaire Neven Mimica, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Les négociateurs en chef ont paraphé le nouvel accord en avril 2021.

Le 20 juillet 2023, le Conseil a adopté une décision relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord.

Citations :

« Cet accord constitue une étape décisive pour les relations extérieures de l’UE. L’accord de Samoa rassemble plus de la moitié des membres des Nations unies, issus de quatre continents, autour de priorités et d’intérêts communs. Nous laissons résolument derrière nous les anciens paradigmes et instruments qui liaient l’UE à la plupart de ces pays, pour passer à des partenariats gagnant-gagnant qui sont adaptés au monde actuel. À un moment où le multilatéralisme est mis en danger, le fait que tant de pays puissent se rassembler et décider d’unir leurs forces pour faire face aux défis mondiaux donne une raison d’être optimiste».

Josep Borrell, haut représentant/vice-président – 15/11/2023