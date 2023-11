Kissidougou : des présumés tombent dans les filets des services de sécurité

Les services de défense et de sécurité ont présenté ce lundi 27 novembre 2023, deux présumés bandits aux autorités et à la presse. Des présumés malfrats qu’on accuse d’avoir semé la terreur dans plusieurs quartiers de la commune urbaine de Kissidougou, dans la nuit du 25 au 26 novembre 2023. C’est l’escadron mobile N°20 de Kissidougou qui a servi de cadre à cette présentation.

Les deux jeunes ont été appréhendés avec sur eux, un PMAK, un couteau, des marteaux, un burin et une moto. Objets avec lesquels ils ont été présentés à la presse. Dans la nuit du 25 au 26 novembre, veille de leur interpellation, des attaques à mains armées avaient signalées dans les quartiers Yassafè Koro, Limania et Kankan Kouro. « Nous avons mis main sur ces présumés bandits suite aux informations, à la bonne collaboration de certains jeunes, mais aussi à l’effort des forces de défense et de sécurité. Cela, du vendredi jusqu’à dimanche à 13 heures.,on a pu opérer pour les interpeller », explique le lieutenant-colonel Mohamed Thiam, le commandant du camp d’infanterie de Kissidougou. « Ils ont une moto sur laquelle ils mènent les opérations et ils sont armés d’un AK45 avec les pieds de bûche, les marteaux, le couteau et un burin », souligne-t-il.

Au nom du procureur près le tribunal de première instance de Kissidougou, le substitut Doussouba Mamoudou Condé, salue tout d’abord l’opération des forces de sécurité ayant permis de mettre la main sur les deux présumés malfrats. « Nous sommes d’abord animés d’un sentiment de satisfaction, parce que nous travaillons dans une cité dont la sécurité nous préoccupe à plus d’un titre. Donc, si dès l’alerte, nous avons la possibilité de mettre la main sur les premiers qui tentent d’aller vers la commission de ces actes, nous ne pouvons que se réjouir. Les services de défense et de sécurité sont à remercier pour les efforts consentis », salue le magistrat. Pour la suite, il promet que la loi sera appliquée pour que cela serve notamment de leçon. « Toutes les dispositions sont prises et nous allons tout mettre en œuvre pour que ces premiers éléments qui sont déjà appréhendés, servent d’exemple à tous ceux qui sont dans cette tentation », assure-t-il.

Abondant dans le même sens, le préfet de Kissidougou a salué, lui aussi, la bravoure des services de défense, mais il note en particulier la bonne collaboration de la population qui a abouti à ces interpellations. « Grâce à la collaboration de la population de Kissidougou avec les forces de défense et de sécurité, on a pu cibler ces deux présumés malfrats en provenance de Kankan. Je suis vraiment comblé de joie et je demande à la population et aux agents de sécurité, de continuer à coopérer. Si nous voulons vraiment mettre hors d’état de nuire ces bandits qui menacent la quiétude sociale à Kissidougou. Il y a eu des nids de bandits saccagés à Siguiri, Kankan. Donc, ces malfrats se sont dispersés. Certains sont partis vers Macenta, N’zérékoré et d’autres sont venus ici à Kissidougou et à Faranah. On ne doit donc pas baisser la garde », invite lieutenant-colonel Mohamed Lamine Camara.

Après la présentation de ces présumés malfrats, les autorités de Kissidougou, se sont rendues au chevet des blessés des attaques qu’on les accuse d’avoir orchestrées, admis à l’hôpital préfectoral.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional pour ledjely.com