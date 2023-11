La CBG célèbre ses 60 ans d’existence juridique et ses 50 ans d’excellence opérationnelle au cœur de la Guinée

Région de Boké – Guinée, le 28 novembre 2023, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), leader mondial dans l’industrie de la bauxite, annonce aujourd’hui avoir célébré ses 60 ans d’existence juridique et ses 50 ans d’excellence opérationnelle.

Dans le paysage en constante évolution de la mise en valeur de la bauxite, il y a des étapes qui transcendent l’ordinaire, marquant le parcours d’un leader de l’industrie. Pour la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), cette année revêt une signification particulière, puisque l’entreprise célèbre un héritage extraordinaire de 60 ans de pionnier et 50 ans d’opérations au cœur de la Guinée.

Que la CBG célèbre ses six décennies ne reflète pas seulement sa remarquable longévité, mais aussi un témoignage de son engagement inébranlable en faveur d’une opération minière responsable, et de son impact sur les communautés locales, l’environnement, et l’industrie mondiale de la bauxite.

Au cours du dernier demi-siècle, la CBG a été non seulement un producteur de bauxite, mais aussi un catalyseur de changement positif en Guinée, et un pionnier du secteur minier mondial. Le parcours de l’entreprise témoigne de l’équilibre délicat entre la gestion de l’environnement, la responsabilité sociale et le progrès économique. Son engagement envers ces principes a valu à la CBG une réputation de leader dans la transformation de l’industrie vers des pratiques minières durables et éthiques.

La CBG a mis cette commémoration à profit pour rendre un vibrant hommage à ses pionniers, ceux-là grâce auxquels la compagnie jouit de la notoriété qu’elle connait aujourd’hui. Des cérémonies de remise officielle d’infrastructures sociales de base ont aussi été organisées démontrant à suffisance que l’engagement de la CBG envers le développement et la prospérité de la Guinée est inébranlable. La compagnie, fleuron de l’industrie minière guinéenne se dit fière de servir ce pays depuis six décennies.

La compagnie a aussi organisé des activités sportives, culturelles et artistiques à Kamsar et à Sangarédi, pour montrer qu’elle s’engage à façonner un avenir durable pour les générations à venir.

M. Souleymane Traoré, Directeur général de la CBG a déclaré: «Le 60ème anniversaire de la CBG est une occasion mémorable, et nous sommes extrêmement fiers de notre parcours. Depuis nos premiers jours d’opération, jusqu’à devenir la pierre angulaire de l’industrie mondiale de la bauxite, nous sommes ” restés fidèles à nos valeurs d’excellence, d’intégrité et de respect. Ces valeurs ont guidé notre chemin, nous permettant non seulement d’extraire la bauxite, mais également de créer une valeur durable pour nos parties prenantes et l’environnement ».

Le parcours de CBG a été marqué par un objectif et une vision, guidé par sa devise « plus que de la bauxite ». Grâce à des pratiques minières responsables et durables, l’entreprise a produit plus de 500 000 tonnes métriques de bauxite, tout en réhabilitant plus de 2 000 hectares de terres, et en plantant plus de 120 000 arbres chaque année.

Cet engagement environnemental s’accompagne d’initiatives socio-économiques, notamment une main d’œuvre composée à 99% d’origine guinéenne, ainsi que le développement de petites entreprises génératrices de 3 000 emplois indirects. Ces efforts ont injecté plus de 5,2 milliards de dollars dans les revenus de la Guinée depuis 1973, et investi plus de 60 millions de dollars dans les infrastructures sociétales essentielles.

Au cœur du succès de la CBG se trouve la reconnaissance du fait que l’opération minière n’est pas simplement un processus industriel, mais une opportunité d’autonomiser les communautés locales.

En outre, l’entreprise a investi plus de 60 millions de dollars dans les infrastructures et services sociaux de base, notamment des écoles, des centres de santé, des forages d’eau et des ouvertures de routes. La création de Très Petites Entreprises (TPE) a offert des opportunités d’emploi à des milliers de jeunes des communautés environnantes de Kamsar et Sangarédi.

Alors que l’industrie de la bauxite est confrontée à des défis et à des opportunités en constante évolution, CBG reste résolue à respecter ses engagements. L’engagement de l’entreprise envers des pratiques minières responsables, l’autonomisation des communautés et la préservation de l’environnement, est inébranlable. La CBG reste à l’avant-garde des pratiques minières durables, équilibrant la transformation économique avec la responsabilité environnementale et sociale.

La célébration des 60 ans d’activité et des 50 ans d’activité de la compagnie n’est pas seulement un moment de réflexion, c’est aussi une déclaration d’intention – une intention de continuer à être un leader dans l’industrie de la bauxite, guidé par des valeurs qui privilégient l’excellence, l’intégrité et le respect. Il s’agit d’une intention de faire progresser davantage le dialogue sur l’opération minière durable, d’une responsabilité partagée pour tous, et d’un engagement en faveur d’un avenir meilleur et plus responsable, pour la Guinée et la communauté mondiale.

À tous ceux qui ont contribué à faire de ces 60 ans une réalité, la CBG leur dit merci et grand merci.