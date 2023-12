Procès du 28 sept : un ancien collaborateur de Moussa Tiégboro à la barre

Après l’ancien patron de l’état-major de l’armée de terre, ce mercredi 13 novembre, c’est le lieutenant-colonel Sory Condé qui témoigne devant le tribunal criminel qui juge les accusés dans le massacre du 28 septembre. A l’époque des faits, le témoin relevait des services spéciaux de lutte contre le banditisme et de la drogue, dirigé par le colonel Moussa Tiégboro Camara.

Dès l’entame de sa déposition, le lieutenant-colonel Sory Condé s’est évertué à tresser des couronnes à son ancien service. « Nous étions à un moment où l’insécurité battait son plein. Compte tenu du service rendu, le service était applaudi par la population. C’est pourquoi le colonel Moussa Tiegboro Camara a été tout le temps mandaté par l’autorité supérieure à chaque fois qu’il y a manifestation pour canaliser les manifestants », a-t-il déclaré.

Ainsi, à l’en croire, il n’était pas si étonnant que son service ait été sollicité dans le cadre de la gestion de cette manifestation-là. Une telle sollicitation, ils en étaient familiers, dit-il. Par ailleurs, de son récit, il émerge que lui et les autres ne sont intervenus que pour aider et porter assistance. « Bien avant le 28 septembre 2009, on organisait des patrouilles nocturnes. C’est le coordinateur, à savoir capitaine Ouo Ouo Yombouno, paix à son âme, qui a divisé le personnel en deux équipes dont un groupe passant par la route le Prince et l’autre groupe par l’autoroute. Je faisais partie du groupe qui est passé par la route le Prince. C’était non seulement pour sécuriser les populations mais au cas où il y a des manifestations, faire face aux loubards qui s’interposaient et brigandaient les manifestants et les paisibles populations pour s’accaparer de leurs biens. Nous sortions pour mettre fin à ça (…) Quand on a quitté les manifestants, sont entrés à l’intérieur du stade. Quand on était assis là-bas, nous avons entendu des coups de feu. A travers les talkie-walkie, nous avons entendu que ce sont des bérets rouges qui sont venus au stade. C’est ainsi que nous sommes revenus au stade, on a trouvé une débandade. A cause des tirs de sommation, les gens avaient paniqué, de telle sorte qu’il n’y avait pas où aller (…) Les gens montaient sur le mur pour marcher, d’autres sortaient par la porte, il y a eu une bousculade. Personnellement, je suis venu tirer certaine personne. J’ai réussi à sauver beaucoup là-bas. Entre temps, les gens qui marchaient sur le mur du stade sont venus marcher sur le toit du commissariat. J’ai vu le garde-corps de colonel Tiegboro Camara porter El Hadj Cellou Dalein Diallo vers la sortie, je l’ai vu sortir avec Jean-Marie Dor,é paix à son âme. Pendant ce temps, j’aidais la Croix rouge à embarquer les gens qui étaient étouffés pour l’hôpital », a-t-il relaté.

Toutefois, après ce récit liminaire, le parquet a relevé les contradictions entre le contenu de son procès-verbal d’audition au cours de l’instruction et la version qu’il a livrée ce matin devant le tribunal. On lui notamment fait remarquer qu’au cours de l’instruction, il avait cité le colonel colonel Ibrahima Kalonzo Camara, comme ayant dirigé son équipe le 28septembre 2023. D’où la présence de ce dernier dans le box des accusés.

Mais il jure n’avoir jamais cité le colonel Kalonzo. Cette variation, le président du tribunal a demandé qu’elle soit consignée par la greffe.

Aminata Camara