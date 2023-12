Vulgarisation des résolutions du dialogue : Dr. Makalé Traoré donne les ultimes consignes

Dans le cadre de la vulgarisation des résolutions et du rapport de processus du cadre de dialogue inclusif inter-guinéen, des missions sont déployées à partir de ce mercredi dans le préfectures et sous-préfectures de l’ensemble du territoire national. Et avant leur départ, Dr Makalé Traoré, porte-parole des facilitatrices de ce cadre de dialogue s’est adressée aux uns et autres pour notamment leur donner les consignes et leur prodiguer des conseils en vue de l’accomplissement de leur mission.

« Nous tenons à cette vulgarisation parce que la Guinée ne s’arrête pas à Conakry et que nos compatriotes de l’intérieur réclament et ont le droit eux aussi de savoir ce qui se fait à Conakry », leur a-t-il dit d’entrée.

La facilitatrice du dialogue tient d’autant plus à ce que cette vulgarisation se fasse dans les meilleures conditions que le dialogue, à ses yeux, est une étape fondamentale sur le chemin du retour à l’ordre constitutionnel. « Nous vous demandons d’accomplir cette mission avec engagement et patriotisme. Parce que c’est une étape importante pour notre pays. Nous sommes en transition, nous travaillons pour que cette transition soit apaisée et que nous atteignions le cadre institutionnel, le retour à l’ordre constitutionnel dans la paix », souligne Dr. Makalé Traoré.

Elle en profite en outre pour lancer un ultime appel à ceux qui rechignent encore à se joindre à ce cadre de dialogue. « N’oubliez pas de lancer un appel à ceux qui résistent encore et hésitent encore que ce cadre de dialogue est ouvert, qu’il est permanent, il peut être amélioré, il peut être complété, il peut être amendé. Et que les mains restent tendues pour que les Guinéens acceptent de se parler, c’est cela notre salut. Personne ne viendra faire notre pays à notre place. C’est à nous de nous entendre et de parler d’une voix, même dans la contradiction. L’avenir de ce pays est entre nos mains », fait-elle remarquer en guise de conclusion.

Fodé Soumah