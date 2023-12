Explosion à Kaloum : L’Agence Pub-Guinée Com soutient l’élan de solidarité des Guinéens et exprime sa disponibilité à accompagner les efforts en cours

Conakry, le 23 décembre 2023 // C’est avec beaucoup de regret que l’Agence Pub-Guinée communication a appris l’incendie du principal dépôt d’hydrocarbures de Kaloum, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 décembre 2023.

L’Agence Pub-Guinée communication adresse ses vives condoléances à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu des proches et exprime ses plus sincères compassions aux personnes blessées et sinistrées par cette tragédie. Elle salue les efforts des autorités, l’élan de solidarité nationale et l’accompagnement des pays amis et institutions partenaires.

En cette période d’épreuve que traverse notre pays, l’Agence Pub-Guinée communication appelle au respect des consignes édictées par les services compétents, notamment le port obligatoire du masque et l’interdiction d’aller sur le site de l’explosion. Elle exhorte, à appeler, en cas de nécessité, le numéro vert 1016, mis à disposition par les autorités.

L’Agence Pub-Guinée communication profite de l’occasion pour exprimer sa disponibilité pour appuyer les efforts en cours dans le cadre de la communication et de la sensibilisation.

L’Administration Générale